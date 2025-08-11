Diego Guelar también culpó a Mauricio Macri por la debacle del PRO y lo definió con un insulto: "Reverendo hijo de..."







El exdiplomático cargó contra el expresidente por la actualidad del partido, luego del acuerdo con La Libertad Avanza. Asimismo, dejó entrever posibles intereses comerciales detrás de las decisiones tomadas por el actual jefe del PRO.

Mauricio Macri y Juliana Awada junto al Diego Guelar, por entonces embajador en China. Presidencia de la Nación.

El exdiplomático y otrora embajador en China, Diego Guelar, se sumó a la fila de los que acusan a Mauricio Macri por las derrotas electorales del PRO y el acuerdo con La Libertad Avanza y tildó al fundador de ese espacio de "reverendo hijo de puta". Además, deslizó la posibilidad de que el expresidente en los últimos tiempos haya tomado decisiones orientadas por "un negocio personal".

En una entrevista radial, Guelar habló sobre la actualidad del partido luego del acuerdo con La Libertad Avanza y al ser consultado sobre quién le puso el "último clavo al cajón del PRO", respondió: "Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático".

Guelar, quien estuvo estos años alineado al PRO y fue embajador de Macri en China durante el gobierno de Cambiemos, sorprendió a los entrevistadores por el insulto, quienes le comentaron que parecían dichos más propios del presidente Javier Milei. Ante ello, contestó: "Tengo una influencia, estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer".

Diego Guelar cargó contra Mauricio Macri y habló de "negocios personales" Además, sobre el rol de Macri prosiguió: "No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿qué diablos le pasó?".

"Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas, etc", dijo en declaraciones a Radio con Vos respecto del expresidente y actual titular del PRO. A continuación, agregó: "Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad".

Sobre el final, Guelar se refirió a una supuesta influencia desmedida de Macri a la hora de decidir los pasos a seguir del partido amarillo. "Me incluyo en haber consentido eso. Es mi autocrítica. Sin lugar a duda, mi interpretación es que la Argentina es un país muy autoritario. Yo no recuerdo a nadie democrático. El propio Alfonsín, que para mí era lo más parecido a un presidente democrático que había, era también muy autoritario", concluyó.