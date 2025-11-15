El diputado Guillermo Michel defendió el monotributo y propuso establecer un "régimen Simple" para las pymes







El legislador por Entre Ríos se refirió a la posibilidad de que el Gobierno elimine dicho sistema. En la actualidad, hay 4,7 millones de monotributistas en el país.

El diputado lanzó cuestionamientos al Gobierno y anuncio una propuesta para las pymes. Mariano Fuchila

La agenda de los últimos días estuvo marcada por el debate acerca de una eventual eliminación del monotributo. En este escenario, diferentes sectores criticaron la medida. Entre ellos, el diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, quien cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei: "Desconocen cómo viven y trabajan la mayoría de los argentinos”.

En su análisis, el legislador afirmó que las posibles medidas de la administración libertaria carecen de un diagnóstico "real" sobre la vida y el trabajo de los contribuyentes. “Son 4,7 millones de monotributistas y más del 85% están en las categorías más bajas”, detalló.

En esta línea, el entrerriano remarcó que, aún así, el Gobierno pretende cargar sobre ellos un ajuste inútil: “Es solo el 1,4% del total de la recaudación” y cuestionó: “¿Le va a obligar a un pequeño contratista a presentar IVA y Ganancias?”.

Los cuestionamientos de Guillermo Michel a una eventual eliminación del monotributo En diálogo con radio Mitre, Michel denunció que la Casa Rosada impulsa medidas pensadas desde el "escritorio porteño", que carecen de una mirada federal. “En Capital la gente tiene acceso a otras tecnologías, todo es más fácil. Pero en el interior es una herramienta muy utilizada que le simplifica la vida”, detalló al respecto.

monotributo.png Michel remarcó la importancia del monotributo en el interior del país. Para finalizar, Michel remarcó que el Gobierno debe abandonar las "ideas improvisadas" y establecer un diálogo con los sectores que sostienen la economía cotidiana: “Todo el país no funciona de la misma forma, hay que pensar en el interior total del país”.

Un régimen simplificado para pymes Por otro lado, al respecto del debate alrededor de una reforma tributaria, el diputado explicó que su bloque desarrolló un proyecto para reorganizar parte del sistema de tributos: “Tenemos una propuesta que se llama ‘Simple’, que es un puente para que las PyMEs puedan tener un esquema simplificado de presentación y pago”, ahondó. Así, según detalló, el proyecto apunta a evitar que miles de emprendedores sean empujados a la informalidad: “Muchos, cuando están en el tope de la categoría, dejan de facturar o cobran en negro”, concluyó.