Karina Milei sacude el látigo sobre el PRO y veta candidata de Mauricio Macri en CABA Por Ezequiel Rudman







La Libertad Avanza no deja de atormentar al expresidente: eliminó al PRO de la marca electoral en la Ciudad, tiñó de violeta la boleta y ahora tacha a una cuestionada abogada del macrismo. Escala de nuevo la tensión en la alianza porteña

Karina Milei suma enemigos de Mauricio Macri y le veta candidatos en la boleta de la Ciudad. @PatoBullrich

De cara al cierre de listas del próximo domingo para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Karina Milei volvió a sacudir su látigo político sobre el PRO de Mauricio Macri y vetó una de las candidatas a diputada nacional propuestas por el expresidente para la Ciudad de Buenos Aires, a la cuestionada Jimena de la Torre.

Vuelve a escalar así la tensión entre La Libertad Avanza y el partido amarillo luego de un cierre de frentes donde el PRO no sólo quedará diluido dentro de una boleta violeta sino que además volvió a quedar fuera del nombre de la marca electoral que competirá en el distrito donde gobierna Jorge Macri. El expresidente sigue resignando posiciones y su partido parece haber ingresado en un tobogán enjabonado luego de la derrota en las elecciones locales desdobladas de mayo en la Ciudad, donde Mauricio Macri se puso al frente de la campaña y dejó al PRO en el tercer puesto, debajo de los libertarios de Manuel Adorni pero también del panperonismo que postuló a Leandro Santoro.

Para evitar otra derrota dolorosa en la Ciudad, Macri se resignó ante el contrato de adhesión que le impuso Karina Milei e incluso aceptó reunirse el miércoles pasado en Olivos con la secretaria general de la Presidencia y lider de La Libertad Avanza a nivel nacional. No avaló sin embargo la humillación que hubiese significado la difusión de una foto juntos entregando la marca electoral, el color de la boleta y hasta la candidaturas teniendo en cuenta que La Libertad Avanza solo le otorgó al PRO el quinto y sexto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales pero ninguno de los dos casilleros para senadores nacionales por la Ciudad.

El veto de Karina Milei Pero como si esa rendición casi incondicional de Macri no hubiese sido suficiente, ahora Karina también le veta las candidaturas para el quinto y sexto lugar de la lista de diputados nacionales. Si bien Fernando de Andreis podría pasar el filtro de la Casa Rosada para saltar a la Cámara baja a pesar de haber criticado públicamente el año pasado a los libertarios por su falta de colaboración en la Legislatura porteña, la mujer propuesta por Macri para ingresar a la boleta de la alianza La Libertad Avanza no convence a los hermanos Milei.

Se trara de la abogada Jimena de la Torre, actual integrante del Consejo de la Magistratura y señalada por integrar la denominada "mesa judicial M", el conglomerado político y jurídico que habría utilizado Macri para perseguir y montar operaciones contra empresarios y políticos que no apoyaban su gestión cuando ejercía como Presidente de la Nación en la gestión Cambiemos.

Candidata PRO cuestionada De hecho de la Torre está mencionada en denuncias por defraudación contra la administración pública, cohecho pasivo y asociación ilícita radicadas en el Juzgado Federal Nº 5 donde se apunta al accionar de Cuccioli, extitular de la AFIP. Su nombre se hizo más conocido luego de un cruce que mantuvo con Marcelo Tinelli quien en ese entonces acusó al organismo de “perseguir” a empresarios. Exsubdirectora de AFIP durante la administración de Leandro Cuccioli, esta abogada, también cuestionada por presuntos manejos discrecionales dentro del organismo recaudador para perseguir a opositores, fue además la voz cantante de Mauricio Macri para oponerse a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una nominación propuesta por el mismísimo Javier Milei quien no le perdona a de la Torre su criticas al juez federal. Al veto que sufre Jimena de la Torre se suma la posibilidad de que Karina Milei finalmente impulse a su mano derecha en la Ciudad, la legisladora porteña Pilar Ramírez para encabezar la lista de diputados nacionales. Se trata de la principal crítica de la gestión de Jorge Macri, quien podría estar acompañada en la boleta por el cineasta libertario Diego Recalde. Casi una crueldad en términos políticos para obligar al expresidente a hacer campaña por una de sus principales enemigas y detractoras de su partido en la Ciudad de Buenos Aires. Un veneno similar al que los hermanos Milei le hacen beber al expresidente con la postulación de Patricia Bullrich para el Honorable Senado de la Nación.