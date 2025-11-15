Explosión e incendio en Ezeiza: para la Provincia "ya está todo bajo control" y esperan por los peritajes para determinar las causas

Durante el incidente del viernes, el gobierno bonaerense participó de un intenso operativo, del también formó parte Nación, para hacer frente a las llamas que afectaron al polígono industrial. Tras la emergencia, se esperan por las primeras hipótesis sobre lo ocurrido.

El gobierno bonaerense se pronunció sobre los hechos en Ezeiza y aseguró que aguardan por las "pericias oficiales".

A 12 horas de iniciado el incendio en Ezeiza , y con operativos aún en acción, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguran que la situación "está bajo control". En este escenario, detallaron que una vez que se extingan totalmente las llamas comenzarán las primeras pericias oficiales para determinar los motivos del incidente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, también detallaron que no se registraron en la zona superaciones de de niveles guía en gases contaminantes (CO, SO, HS, NO, O), ni se detectó presencia de sustancias químicas peligrosas asociadas a las actividades industriales que se llevan adelante cada día en el polígono afectado.

Temprano en la mañana, el ministro de Salud bonaerense , Nicolás Kreplak, comunicó que " todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados”.

En ese sentido, detalló que hubieron 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian de los que 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta . Los dos restantes se encuentran atendidos por sus respectivas coberturas de salud, estables y sin complicaciones.

"Asimismo, se coordinó con clínicas y sanatorios de la zona, que r eportaron 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores)”, ahondó el ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/1989666739756437738&partner=&hide_thread=false En relación a la explosión registrada anoche, viernes 14, en la zona de Ezeiza, desde @SaludBAP se informa que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados.



De los 8 pacientes ingresados al… pic.twitter.com/4xHQZZfv58 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 15, 2025

Acerca de las recomendaciones sobre el humo que generó el incendio - y sus posibles consecuencias - Kreplak explicó: "La línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud”.

Explosión e incendio en Ezeiza: los comunicados de las empresas afectadas

Dos de las empresas afectadas por el incidente - Sinteplast y Alberdi Desarrollos - emitieron comunicados este sábado dando detalles del incendio ocurrido en el polígono industrial.

Por el lado de la fabricante de pinturas, el documento oficial detalló que su planta "no fue el origen del incidente" y que "no se registraron heridos entre sus trabajadores".

En un documento oficial, la empresa detalló que el incendio comenzó "en el predio lindero" a su planta, aunque el mismo no logró alcanzar sus instalaciones. "Si bien las llamas han disminuido y hay un mayor control de la situación, el fuego continúa siendo impredecible, por lo que se mantiene la cautela", ahondaron.

Imagen de WhatsApp 2025-11-15 a las 12.18.34_e5a3f356 El comunicado oficial de una de las empresas afectadas por el incendio. Sinteplast

Por otro lado, la compañía anuncio que se encuentra trabajando en "la evaluación de daños" producidos sobre todo por el efecto de la onda expansiva de la explosión que tuvo lugar el viernes por la noche.

"La compañía está abocada a colaborar con las autoridades del Municipio, con la comunidad de Ezeiza y sus alrededores, y con las empresas afectadas por la explosión. Una vez finalizadas las evaluaciones, Sinteplast comunicará los próximos pasos y cualquier información adicional relevante", concluyeron.

Por su parte, la desarrolladora del predio industrial aclaró que el incidente no ocurrió ni en el Parque Industrial Ezeiza, ni en el Spegazzini, sino que sucedió en un "área externa denominada Polígono Industrial”.

Comunicado Alberdi Desarrollos La desarrolladora detalló dónde se produjo el epicentro de las llamas.

"De acuerdo con la información brindada por las autoridades sanitarias, no se registraron pérdidas de vidas humanas y las personas que fueron trasladadas para su atención médica ya han sido dadas de alta", afirmaron en línea con lo comentado por Kreplak.

La compañía además detalló que "activaron de inmediato los protocolos de emergencia" con medidas que incluyeron la disposición de todos los tanque de agua de los parques para combatir las llamas.

"Informamos que tanto el Parque Industrial Ezeiza como el Parque Industrial Spegazzini permanecen operativos y fuera de peligro. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la comunidad de Ezeiza, y reconocemos especialmente el trabajo de bomberos, equipos de salud, Defensa Civil y autoridades que intervinieron en la emergencia.