Diego Santilli negó haber sido candidato testimonial y aseguró que se sorprendió con el llamado de Javier Milei







El flamante ministro de Interior explicó: “Testimonial es aquel que sabiendo que es candidato, ya sabía que no iba a asumir, y asume una candidatura sabiendo que va a volver al mismo lugar”.

Diego Santilli remarcó que no fue candidato testimonial.

El diputado nacional del PRO Diego Santilli, que fue designado como nuevo ministro de Interior a pesar de haber sido electo para renovar su banca por La Libertad Avanza, negó que su candidatura en las elecciones legislativas haya sido testimonial. De la misma manera que lo había hecho Manuel Adorni -que no asumirá su banca en la Legislatura porteña tras haber sido nombrado jefe de Gabinete- explicó que al momento de presentarse al frente de la lista en los comicios no estaba en sus planes esta función en el Poder Ejecutivo. "Cuando te convoca un Presidente es sí o no, yo dije que sí”, sentenció.

Sobre este punto, desarrolló: "No fue testimonial mi candidatura”, remarcó y agregó que “testimonial es aquel que sabiendo que es candidato, ya sabía que no iba a asumir, y asume una candidatura sabiendo que va a volver al mismo lugar”.

De esta manera, aseguró que "no se imaginaba el ofrecimiento” de parte del Presidente e incluso reconoció que no creían que fueran a ganar la elección legislativa.

“Fui candidato en 2021 siendo vicejefe de Gabinete en CABA, y terminé asumiendo y podría haber vuelto como hicieron otros. Pero cuando te convoca un Presidente para ocupar un lugar de otra jerarquía, y vos no habiendo sabido que ibas a ser convocado, no es testimonial”, enfatizó.

Diego Santilli adelantó cuáles serán sus primeros objetivos como ministro de Interior Respecto a su nuevo rol dentro del Gabinete, Santilli sostuvo que "la autoridad máxima es el Presidente pero tenemos que trabajar en equipo para sacar las reformas tan importantes que necesita la Argentina, reformas de segunda generación”.

Al anunciar su nombramiento, Milei señaló que el objetivo del nuevo ministro de Interior será negociar con los gobernadores para llevar adelante las reformas que tiene previstas para la segunda parte de su mandato. Sobre este punto, el flamante funcionario afirmó: “Hay que trabajar coordinadamente, para eso tenemos un gobierno, un Presidente en Diputados, a las autoridades del Senado y un gobierno con un jefe de Gabinete, un ministro de Economía, con el que hay que hablar, Karina Milei, Santiago Caputo. Es el equipo para trabajar”. A su vez, detalló cuáles serán sus primeros trabajos al frente de la cartera: “Me encomendó la agenda extraordinaria, que empieza con el Presupuesto, sigue con la reforma laboral y el Código Penal. Luego la de ordinarias”.