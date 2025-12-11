El Tribunal Superior de Justicia de CABA renovó a sus autoridades por otros dos años

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires renovó este jueves a sus autoridades para los próximos dos años. Su presidenta continuará siendo Inés M. Weinberg, mientras que en la vicepresidencia seguirá Alicia Ruiz.

En un acuerdo celebrado esta jornada, los jueces de la primera magistratura judicial del distrito porteño ratificaron la continuidad de sus máximas autoridades para el período 2026/2027, en cumplimiento del reglamento que determina que debe contar con el aval absoluto de sus integrantes.

Para Weinberg será su quinto mandato como presidenta del Tribunal Superior porteño. Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, es titular del TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2018, tras haber sido designada juez del mismo cuerpo en 2013.

Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata y abogada por la Universidad de Buenos Aires, la doctora Weinberg combina su labor judicial con una destacada actividad académica. Actualmente es profesora consulta titular de Derecho Internacional Privado en la UBA.

En sus cuatro períodos previos ha impulsado políticas de transparencia, justicia abierta y gestión judicial con enfoque ciudadano. Su carrera judicial comenzó en 1993 como jueza nacional en lo Civil de la Capital Federal, y desde entonces ha ocupado cargos de relevancia tanto en el país como en organismos internacionales.

Entre 2003 y 2008 integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde fue electa por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su labor en esa instancia fue reflejada en el documental Los 100 días que no conmovieron al mundo, dirigido por Vanessa Ragone y producido por el INCAA.

También formó parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Ruanda (2003–2005) y se desempeñó como jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (2009–2016), del cual fue su primera presidente, elegida por la Asamblea General de la ONU.

En el ámbito local, fue jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2003 y nuevamente entre 2009 y 2013.

En el caso de Ruiz iniciará su tercer período como vice. Es abogada por la UBA con estudios doctorales en Teoría General y Filosofía del Derecho y es jueza del TSJ de CABA desde su primera integración en 1998: fue presidenta durante el período 2003–2004.

Además, coordina la Oficina de Género del Tribunal desde que fuera creada en 2010. Con anterioridad se desempeñó como jueza nacional de primera instancia del trabajo (1987–1998), luego de ejercer la profesión de manera independiente (1970–1987).