Diego Santilli estuvo con Gustavo Valdés, suma a otro gobernador PJ a la Casa Rosada y afina el Presupuesto 2026 Por Ezequiel Rudman









El ministro del Interior negocia con los mandatarios provinciales para asegurar la aprobación de las leyes que Javier Milei incluirá en el llamado a sesionar.

Diego Santilli, este lunes con Gustavo Valdés en Corrientes, recibirá el viernes al peronista Sergio Ziliotto de La Pampa. Gobierno de la provincia de Corrientes

Diego Santilli visitó este lunes en Corrientes al gobernador saliente, Gustavo Valdés, y en los próximos días completará un total de 20 encuentros bilaterales con mandatarios provinciales. El ministro del Interior recibirá además este viernes en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto, de La Pampa, quien vendrá a la Ciudad de Buenos Aires para asistir además a una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de una millonaria deuda previsional con la Nación.

"A nadie le conviene que este gobierno siga sin Presupuesto y maneje los gastos de manera discrecional", fue el mensaje que dejaron trascender desde Corrientes en la previa de la reunión de Valdés con Santilli. La agenda de reformas estructurales, laboral e impositiva, que impulsa Javier Milei para las sesiones extraordinarias a partir de febrero ya es otro tema.

Los votos del gobernador Valdés asumirá como senador provincial en Corrientes pero deja la gobernación en manos de su hermano, Juan Pablo. La familia tiene injerencia sobre un diputado nacional que asume el 10 de diciembre, Diógenes González, y sobre tres senadores nacionales: Eduardo "Peteco" Vischi, jefe de bloque de la UCR, Gabriela Valenzuela y Carlos "Camau" Espínola. Son votos clave no sólo para la aprobación del Presupuesto 2026 sino en especial para la conflictiva reforma laboral, ya rechazada por la CGT, que ingresará para ser tratada por la Cámara Alta.

Valdés recibió este lunes a Santilli en el aeropuerto provincial y ambos dirigentes se trasladaron hacia la Casa de Gobierno de Corrientes, donde se reunieron por casi dos horas. Posteriormente iban a ofrecer una conferencia de prensa en el Salón Amarillo. El mandatario también fue a la Corte Suprema y reclama la regularización de una deuda millonaria que Nación mantiene con Corrientes, además de obras públicas, mejoras de competitividad y políticas de desarrollo productivo.

Gustavo Valdés Juan Pablo Valdés Gustavo Valdés delega el poder a su hermano Juan Pablo en la gobernación correntina. Reclamos para el Presupuesto De acuerdo a la estimación del propio Valdés, la deuda asciende a "300 mil millones de pesos entre todo concepto" y exigió a Nación regularizar el "flujo" de esos fondos. El monto incluye partidas adeudadas en concepto de regalías por Yaciretá, cajas previsionales no transferidas y ATN. Antes de recibir al Ministro del Interior, el gobernador de la UCR advirtió que, a lo largo de sus ocho años de gestión, ha "puesto demandas en la Corte Suprema de la Nación" para recuperar estos recursos. "Tenemos que seguir trabajando fuerte para que todas esas demandas que hemos interpuesto ante la Corte podamos tener respuestas favorables porque son recursos que le corresponden a la provincia de Corrientes para lograr su desarrollo", aseguró.

Este viernes será el turno de Ziliotto, de La Pampa, un gobernador peronista con juego propio que viene de presentar en su provincia un Presupuesto local "de resistencia" ante el ahogo financiero que sufre su distrito de parte del Gobierno nacional. En noviembre estuvo en la Corte Suprema en una audiencia, y este jueves, un día antes de la reunión con Santilli, volverá a presentarse en el máximo tribunal. El gobernador pampeano estima que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con su provincia llega a $400.000 millones, cifra que la reclama en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260. Su administración provincial presentó una medida cautelar urgente, advirtiendo sobre dificultades de financiamiento derivadas de los recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei. La gira de Diego Santilli Las reuniones bilaterales que realiza Santilli buscan blindar el apoyo de los distintos gobernadores para sancionar en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026, preservar el equilibrio fiscal y acelerar el tratamiento de los proyectos vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria. La estrategia apunta a consolidar consensos antes de que los legisladores electos asuman en diciembre. Desde que asumió al frente del Ministerio del Interior, Santilli ya mantuvo encuentros, entre otros, con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).