Diputado radical Arjol: "Acompañaré el veto de Milei a la ley de financiamiento educativo"

El diputado nacional radical por Misiones Martín Arjol anticipó que acompañará al presidente Javier Milei con el veto de la Ley de Financiamiento Educativo aprobada por el Congreso de la Nación. “Al igual que el presidente Milei no apoyaré nada que ocasione desequilibrio fiscal”, dijo.

Arjol fue uno de los legisladores radicales que apoyó el veto de Milei a la reforma jubilatoria, tras reunirse con el Presidente en la Casa Rosada. “El presidente Milei está evitando una catástrofe que no se evitó en gobierno kirchneristas”, sostuvo.

Arjol expresó que “todos los sistemas están quebrados en la Argentina y la educación pública no es una excepción”. “La situación de la educación en la Argentina va más allá del tema dinero”, afirmó el legislador nacional misionero. Arjol cree que la discusión de los fondos para las universidades “se tienen que dar en el marco de un presupuesto que debe ser equilibrado y que determine hacia dónde van los fondos”.

También reconoció: “Quiero gobernar la provincia de Misiones en algún momento, pero no cuenten conmigo quienes quieren que la Argentina vuelva hacia atrás”.

Sobre su posible candidatura a gobernador en el 2027 en declaraciones a Canal Cuatro de Posadas el legislador desafió a sus pares radicales que no acompañaron el veto del Presidente. “Si me quieren echar que lo hagan rápido, yo soy y seguiré siendo radical. No necesito estar dentro del parito para seguir siendo radical. Mi pregunta es porque a nosotros que deseamos sacar al país de la oscuridad que tiene la Argentina hace más de 40 años nos quieren echar y a Martín Lousteau que votó junto al kirchnerismo lo aplauden”, señaló.

"¿“Me va a echar Lousteau? que fue ministro de la Producción del exgobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, presidente del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía de Cristina Kirchner. Yo no tengo ni un minuto de kirchnerista, ingresé a la política para luchar contra el kirchnerismo, otros no pueden decir lo mismo y deben hacerse cargo “, afirmó en tono desafiante el legislador nacional misionero.

Arjol intensificó su crítica hacia el kirchenirsmo, “porque en general destruyó el país y en particular entre otras cosas destruyó el sistema jubilatorio, se rio de los argentinos porque mientras faltaban vacunas contra el Covid organizó los vacunatorios vip o mientras nos mantenían encerrados hacían fiestas en Olivos”.

También tuvo su crítica hacia el radicalismo “porque se olvida que cuando fue gobierno con la Alianza recortaron el 13 % a los jubilados y, este recorte si hizo para mantener el equilibrio fiscal que no se mantuvo y la Argentina terminó explotada con un dólar de uno a cuatro, es como que hoy el dólar cotizara a 5.000 pesos”. Arjol sostuvo que a diferencia de otros radicales “Yo siempre apoyé un cambio en el país y en la provincia de Misiones”.