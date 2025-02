Diputados: rechazo de organizaciones LGBT al decreto de Javier Milei que prohíbe el acceso a la hormonización en menores

Adrián Hielen , jefe de Transgénero del Hospital Durand, expuso en la Comisión y afirmó que "los equipos que trabajamos en salud trans no fuimos consultados" antes de firmar el DNU 60/2025. Advirtió de la "angustia" que viven muchos pacientes y médicos. "Hay miedo de hacer una receta, intervenir, acompañar" a los pacientes, afirmó

También expuso la psicóloga social Marlene Wayar, decenas de referentes de organizaciones de la comunidad LGBT.

La intervención de la oposición

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, de Unión por la Patria (UP), se sumó a los cuestionamientos al DNU de Milei. Fue la encargada de abrir la reunión y señaló que "el mileísmo plantea que no se meterían con lo que cada uno quiere hacer en la cama, que es volver a pensar el concepto de lo privado, pero no en lo público, y esto es un retroceso conceptual enorme"

También participó el diputado socialista Esteban Paulón. Destacó que "es muy importante para nuestra comunidad ver que hay una defensa transversal de nuestros derechos" y "decir que cobran mucho valor los testimonios que le dan dimensión humana a este tema".

Qué dice la ley de Identidad de Género que modificó Javier Milei

La Ley de Identidad de Genero que pretende modificar el Gobierno fue votada con amplio consenso por el Congreso Nacional en 2012. La norma reconoce el derecho de cualquier persona a que se reconozca su identidad de género autopercibida y garantiza el cambio de datos personales o tratamientos de salud en el caso de ser requeridos.

Para el caso de los menores de edad que soliciten tratamientos de salud para cambios de sexo o adecuación física de acuerdo a la identidad autopercibida, la ley establece que deberá ser por sus representantes legales (por ejemplo su padre o madre) con su expreso consentimiento y que es necesario contar con una resolución judicial que lo avale.

Este articulo quiere modificar el Gobierno, eliminando cualquier posibilidad de acceder a este derecho, alegando que son obligados por "el extremismo de género", obviando el requisito de la conformidad del menor y de la justicia.