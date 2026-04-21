Ley Hojarasca: el Gobierno retiró cambios que afectaban a legisladores para destrabar tratamiento Por Fernando Brovelli + Seguir en









Se preservan credenciales para la libre circulación y el estacionamiento para diputados y senadores. También se sostuvieron garantías para cooperativistas.

El funcionario Cacace junto al diputado Santurio, durante el debate por la ley de Hojarasca. Diputados

Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno cambió su proyecto original de ley Hojarasca para avanzar con el dictamen (con 35 firmas) que apunta a desburocratizar y derogar normas consideradas obsoletas. En el texto acompañado se eliminan por completo 58 leyes, se modifican 21 artículos de otras tres y se derogan 2 decretos solo en su primer artículo. En el resto de su redacción, se sustituyen cinco artículos puntuales de cinco leyes. Aún así, prorrogará su envío a la Cámara de Diputados en busca de mayores respaldos.

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En las últimas reformas entre el proyecto original y el dictamen que avanzó en Diputados, se dio marcha atrás con ciertas derogaciones que resultaron convenientes para legisladores, como la existencia de credenciales de libre circulación y estacionamiento (Ley 20.959) o la creación del Círculo de Legisladores (20.984), que podrá seguir recibiendo fondos de la gestión nacional.

También se removió otro de los artículos conflictivos para el oficialismo: la Ley Nº11.380, que ofrece facilidades crediticias a las cooperativas por parte del Banco Nación, además de que las exime de impuestos nacionales por papel sellado, por el valor de los edificios y construcciones y por patentes. Con el último cambio continuará vigente, aunque los representantes del oficialismo no descartaron volver a debatir esta legislación más adelante.

Comision Diputados El Gobierno consiguió mayoría en Diputados para dictaminar su proyecto de ley Hojarasca. Diputados Otra de las modificaciones conserva la vigencia de la ley 22.426, que regula los actos jurídicos de transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas, aunque flexibilizó el proceso de informar a la autoridad de aplicación, que se dispuso que es el INPI. También se quita la exclusividad del financiamiento nacional a la Federación Argentina de Municipios (como se establecía en la ley 24.807).

Ley Hojarasca: debate en Diputados El dictamen fue rubricado en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, en donde el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace (del Ministerio de Desregulación y Transformación de Estado) subrayó que el objetivo del proyecto es el "ordenamiento normativo", aunque apuntó que podrían sumarse más: "Hay 15.000 leyes en el limbo de las que hemos agregado sólo un puñado".

Entre los proyectos que más han quedado en desuso, se deroga la ley que crea una matrícula de las palomas mensajeras de carrera, que obliga a tener un “carnet de mochilero” o que define la figura de “Padrinazgo Presidencial”. Sin embargo, hay otros que tienen una clara aplicación pero no se condicen con la posición del Gobierno: se deroga la promoción de la apicultura y de fabricación de medicamentos, y se remueve la Ley 16.789, que establece que los funcionarios que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”. También se deroga la Ley 25.750 (de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales) que determina que el Estado debe preservar "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural", "empresas dedicadas a la ciencia" e "industrias de relevante importancia para la defensa nacional", además de limitar "participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario" de medio de comunicación. En ese marco, el santafesino Diego Giuliano (Unión por la Patria) criticó "discutir este catálogo incompleto [...] en la situación en la que nos encontramos y con la agenda que tiene hoy la cuestión pública de la Argentina". Así fue que recordó que según la doctrina, las leyes obsoletas "están derogadas por desuso, no hay que hacer un acto administrativo puntual". "Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, pero estamos ante una intervención de mayor alcance", consideró y pidió rediscutir la ley Hojarasca e incorporar otras legislaciones. Ley Hojarasca: texto del proyecto completo Dictamen con modificaciones -ley HOJARASCA

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