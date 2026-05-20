Entre máscaras, maniobras y pases de factura: todas las perlitas de la sesión en Diputados + Agregar ámbito en









La Libertad Avanza logró blindar al vocero presidencial y bloquear el avance opositor en Diputados, pero la jornada dejó escenas insólitas, negociaciones de último minuto y un Congreso convertido en un ring político.

Aldo Leiva, con una máscara de Manuel Adorni. Ambito

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados dejó bastante más que la discusión por la ley Hojarasca y la reforma del régimen de zona fría. Entre negociaciones de último minuto con gobernadores, acusaciones de “mala fe parlamentaria” y diputados convertidos en performers improvisados, el oficialismo logró imponer su agenda y, sobre todo, bloquear el intento opositor de avanzar con una interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La primera perlita llegó incluso antes del arranque formal. La Libertad Avanza convocó su sesión para las 10 de la mañana, apenas una hora antes de la impulsada por la oposición para tratar pedidos de informes e interpelaciones contra Adorni. La jugada fue leída por Unión por la Patria como una maniobra deliberada para “pisar” la otra convocatoria y evitar que prosperara. Germán Martínez habló directamente de un “acto de mala fe parlamentaria”, mientras Nicolás Mayoraz respondió que no podía haber dos sesiones simultáneas.

El oficialismo consiguió quórum con 129 diputados gracias al apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal y aliados provinciales, aunque hubo tensión hasta el último minuto. Los tucumanos de Independencia entraron sobre la hora y también sorprendieron las presencias de Lourdes Arrieta y María Inés Zigarán, que terminaron sentándose pese a que su bloque había definido no bajar al recinto. En los pasillos admitían que el poroteo venía fino y que hubo concesiones de último momento vinculadas al proyecto de zona fría para asegurar respaldos provinciales.

CRUCE DIPUTADOS La sesión en Diputados, atravesada por varios cruces. Ambito

Pero la imagen más comentada de la jornada la protagonizó el diputado chaqueño Aldo Leiva, que apareció en el recinto usando una máscara con la cara de Manuel Adorni. El gesto provocó risas, murmullos y varios celulares apuntando al peronista, que eligió ironizar sobre el blindaje político al funcionario libertario.

También hubo momentos de tensión cuando la oposición pidió un cuarto intermedio para intentar habilitar después la sesión contra Adorni. El oficialismo rechazó la propuesta y defendió la continuidad del debate libertario. Desde Unión por la Patria acusaban a Martín Menem y al bloque libertario de haber montado una ingeniería parlamentaria para vaciar cualquier intento opositor. Del otro lado respondían que simplemente estaban sesionando con temas acordados. Mientras tanto, el debate de fondo sobre zona fría quedó atravesado por la presión de gobernadores y provincias afectadas por el posible recorte de subsidios. El Gobierno negoció cambios y guiños a distritos aliados para evitar fugas. La discusión promete seguir en el Senado.