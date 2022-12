Sin quórum para ratificar autoridades, el oficialismo mantiene a Cecilia Moreau en la presidencia

Tensión en la sesión preparatoria de Diputados

Llegó la hora señalada y no hubo quórum. El oficialismo no logró el número de 129 bancas para lograr llevar adelante la sesión de renovación de autoridades. En ese momento, los diputados de la oposición salieron en conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos. Primero fue el Interbloque Federal, integrado por Alejandro "Topo" Rodríguez y Florencio Randazzo, entre otros.

"Instamos a que los dos grandes bloques atiendan nuestro proyecto de pymes", sostuvo Rodríguez, en medio de una ola de reclamos y cuestionamientos contra el Frente de Todos. "Queremos que encuentren todos los mecanismos para solucionar los problemas de los argentinos", agregó en su exposición donde justificó los motivos pro los que no dieron el quórum.

A continuación, el plato fuerte con el bloque de Juntos por el Cambio, la que resolvió ayer, tras una extensa reunión interna, no colaborar para abrir la sesión en rechazo a la resolución de la Presidencia de la Cámara que suspendió la designación de los miembros del cuerpo en el Consejo de la Magistratura. Habían adelantado que no bajarían al recinto a dar el número necesario para realizar la sesión preparatoria de renovación de autoridades.

mario negri diputados 2022 Telam

Primero fue el diputado radical Mario Negri quien habló y apuntó contra el kirchnerismo: "Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional ya que Cristina Kirchner quiere atropellar a la Justicia", disparó en conferencia de prensa.

"No estamos en ningún escándalo personal, no pueden ser que se lleven por delante las instituciones de la República" remarcó Negri, en alusión a los cruces en la Justicia por los nombramientos de diputados de JxC en el Consejo de la Magistratura. "Que no elijan el Mundial Qatar 2022 para desviar la atención", concluyó enérgico.

Luego tomó la posta el diputado del PRO, Cristian Ritondo, quien fue breve y conciso: "Saquen el fallo y nombren a los cuatro diputados en el Consejo de la Magistratura, con eso daremos vía al acto de renovación de autoridades de Diputados de acuerdo a los canales institucionales", sintetizó.

La respuesta del oficialismo

Minutos más tarde, Carlos Heller se hizo cargo de la sesión en trámite y citó el artículo 37 del reglamento interno de Diputados, en el que indica cómo es la elección de autoridades del cuerpo legislativo.

"El presidente y vicepresidentes nombrados con arreglo al artículo 2° durarán en sus funciones un año. Si vencido el término no hubieren sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere. En caso de que el presidente terminare su mandato como diputado, será sustituido en el desempeño de sus funciones por los reemplazantes indicados en el artículo siguiente", detalla el artículo.

De esta manera, el oficialismo logró mantener a Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados, en medio de la tensión con la oposición. Luego, huno un momento donde los legisladores del Frente de Todos salieron en conferencia de prensa a hablar sobre lo ocurrido.

"No nos va a llevar por delante ningún gritón ni ningún juez", sostuvo la propia Moreau, al frente de un grupo de diputados del FdT que salieron a bancar la parada tras el cruce con JxC.