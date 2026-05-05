Intervención (anti) estética en Diputados: un león violeta abrazando el Congreso desata polémica + Seguir en









Por órdenes del bloque que conduce Gabriel Bornoroni, cambiaron el ploteo de la bandera argentina por otro de tintes libertarios.

Así quedó la oficina del anexo en Diputados.

La oficina que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) tiene en el quinto piso del Anexo de la Cámara de Diputados ya no pasa desapercibida. En la mañana de este martes, mientras el Gobierno de Javier Milei sigue entrampado por el escándalo Manuel Adorni, los legisladores del oficialismo le hicieron una lavada de cara a la sala: cambiaron la bandera argentina por un símbolo libertario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La sala que La Libertad Avanza usa para celebrar reuniones a puertas cerradas luce una nueva estética. Por órdenes del bloque que conduce Gabriel Bornoroni (en el oficialismo no dieron nombres del impulsor de la orden) cambiaron el ploteo de la bandera argentina por uno color violeta, que lleva el dibujo de un león. Un claro símbolo libertario.

PLOTEO LEON CONGRESO EN DIPUTADOS La imagen que se ve ahora en el quinto piso del anexo de Diputados. Ambito "Reina el buen gusto. Falta una cascada", dijo uno de los trabajadores del Congreso al ver el ploteo nuevo. La noticia no cayó para nada bien entre quienes trabajan desde hace años allí. "No hay plata para las paritarias, pero sí papra poner leones", dijeron a este medio. Y remataron: "Le han puesto gusto a Adorni".

En diálogo con este medio, desde el oficialismo le restaron importancia a la decisión y recalcaron que todos los bloques decoran sus oficinas con los colores y símbolos de sus respectivos partidos políticos.

Así es la cascada que Manuel Adorni instaló en la pileta de su casa de country Una vez más, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó en el ojo de la tormenta por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En este escenario - y tras la declaración del arquitecto y contratista Matías Tabar - se dio a conocer la cascada que el funcionario ordenó construir en la pileta de su casa de country de Indio Cúa.

Cascada Adorni Asei luce la pileta de la casa en el country que posee Manuel Adorni. Cortesía: TN El contratista encargado de las refacciones de la casa del Jefe de Gabinete declaró el pasado lunes ante la Justicia y aseguró que recibió pagos en efectivo y sin facturación por un total de u$s245.000. La declaración fue realizada en Comodoro Py ante el fiscal federal a cargo de la causa, Gerardo Pollicita. La cascada, que quedó en el centro del debate público, fue instalada en uno de los laterales de la pileta y, según las declaraciones de Tabar, tuvo un costo de u$s3.500. Entre otros trabajos, también fue modificada la profundidad de la pileta y se reemplazó su revestimiento, colocándose piedra en el interior y mármol travertino en su parte externa. Según el testimonio de Tabar, la pileta no fue el único sector renovado de la propiedad de Adorni en Indio Cúa. La vivienda que se encuentra bajo investigación habría atravesado una intervención integral.

Temas Diputados