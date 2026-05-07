Diputados: la oposición responde con una sesión para buscar interpelar a Manuel Adorni

La convocatoria incluye la posibilidad de avanzar en una moción de censura, que implicaría la remoción del jefe de Gabinete.

En simultáneo a que el oficialismo buscara consensuar una agenda tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para mayo, la oposición movió sus fichas en uno de los temas que los aúna: el antagonismo a la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Es por eso que solicitaron una sesión para el próximo jueves 14 de mayo a las 11.

Su pretensión es emplazar a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones -presididos por libertarios y por ende paralizadas- para interpelar a Adorni y que detalle las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito , tema que el jefe de Gabinete logró esquivar en su más reciente presentación, el pasado 29 de abril. En las interpelaciones, es posible aplicar el instrumento de moción de censura , que implicaría la remoción del funcionario.

SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx

La ausencia de Unión por la Patria entre los convocantes , cuyo presidente Germán Martínez prometió trabajar para hacer posible la interpelación, fue el hecho llamativo. "Hacen la cuenta de que si no juntamos los 129 se fortalece el Gobierno", analizaron para este medio desde Provincias Unidas, bloque que anticipó que "es cuestión de tiempo" que la moción de censura suceda. Aún así, se da por descontado que aportarían su número para buscar alcanzar el quórum en la sesión y que, de no llegar a ese número, se pueda exponer a quienes impidieron interpelar al jefe de Gabinete.

El desafío opositor está a la vista: en caso de que tengan asistencia perfecta los sectores que expresaron de forma previa su malestar con Manuel Adorni, llegarían a 123 diputados, a seis del quórum para iniciar la sesión. A partir de allí quedan sólo dos vías: o logran torcer el disciplinado apoyo de provincialistas al Gobierno o consiguen conmover a un aliado. La moneda está en el aire.

El plan oficialista

La estrategia del Gobierno no se altera por la convocatoria, ya que tenían previsto convocar a una sesión en Diputados pero para el 20 de mayo. En ese marco, y en conjunto con las negociaciones en el Senado, sus referencias a nivel nacional (Karina Milei y Diego Santilli) participaron esta semana de encuentros de negociaciones con gobernadores para sostener en pie sus relaciones construidas y un diálogo fluido.

Manuel Adorni Diputados Manuel Adorni podría regresar a la Cámara de Diputados por una interpelación. Mariano Fuchila

El planteo libertario se conoció este miércoles en un encuentro con referentes de ocho bloques cercanos (Provincias Unidas, PRO, UCR, MID y provincialistas) para blindar una mayoría en una sesión que trate la modificación del régimen de Zonas Frías, la ley Hojarasca y el Tratado de Cooperación de Patentes, en conjunto con propuestas que planean sancionar previamente en el Senado.

Precisamente, la Cámara alta también sostuvo una reunión este miércoles, que tuvo como protagonistas al denominado "Grupo de los 44", el número que consigue La Libertad Avanza si se anexa a sus bloques cercanos. La pretensión es alcanzar una sesión este mismo mes que apruebe el proyecto de Ficha Limpia y el llamado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Como complemento, el oficialismo incluirá el pliego que habilitaría la postergación del juez Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal y -un proyecto que se aprobaría por unanimidad- la prórroga del programa de entrega de armas.