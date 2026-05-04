Al oficialismo se le complica retomar el control de la agenda en el Congreso

Ante un oficialismo que gestiona poco, los libertarios apuntan a reactivar la actividad en el Poder Legislativo, donde la Casa Rosada envió una serie de proyectos. Pero, el grueso de esos proyectos están paralizados y no hay sesiones a la vista. El Senado se enfoca en los pliegos judiciales y Diputados, en destrabar el Tratado de Cooperación de Patentes.

Tras la presencia de Manuel Adorni en el Congreso, el gobierno de Javier Milei se ilusiona con recuperar el control de la agenda . Las esperanzas libertarias son que las explicaciones que el jefe de Gabinete brindó ante los Diputados disipen de la prensa la polémica por su nivel de vida . Ante un oficialismo que gestiona poco, las miradas están puestas en el Poder Legislativo, donde LLA envió una serie de proyectos. En buena medida, esos proyectos están paralizados y no hay sesiones a la vista. El Senado se enfoca en los pliegos judiciales y Diputados, en destrabar el Tratado de Cooperación de Patentes .

Lejos quedó el verano en el que La Libertad Avanza se anotó una seguidilla de triunfos en el Congreso. Desde que Milei dio aquel violento discurso ante la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo entró en una meseta . Apenas logró avanzar con alguna que otra ley. Entre ellas, Glaciares.

Los pocos proyectos que la Casa Rosada envió al Congreso post 1 de marzo avanzan poco y nada . Para empezar, el único que tiene dictamen de comisión es el de la Ley Hojarasca , que tiene como impulsor a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Se trata de la iniciativa que deroga unas 70 leyes que quedaron en el plano “declarativo”; que fueron superadas por normativas posteriores o que quedaron obsoletas por los avances tecnológicos. Entre ellas la “Ley del Lobizón”, la del “carnet de mochilero” o la que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona.

Así y todo, en la Cámara de Diputados no hay sesión a la vista. Por estos días, dijeron fuentes libertarias, las energías estarán puestas en destrabar la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) que el Gobierno se comprometió a tener listo antes de que comience mayo , en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. En el oficialismo admiten que el lobby farmacéutico está detrás de las demoras, pero prometen que habrá novedades pronto.

En tanto, la reforma electoral que Milei envió al Congreso por tercera vez desde que es Presidente pierde fuerza. El texto, que propone la eliminación de las PASO no cuenta con el visto bueno de los principales aliados de Milei en el Congreso: el PRO y la UCR. Ambos partidos plantean alternativas como eliminar la obligatoriedad de las primarias. Como fuere, la tercera parecería no ser la vencida.

Discapacidad y Financiamiento Universitario, en el freezer

Mientras el Gobierno se las ingenia para incumplir con las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario impulsadas por la oposición –e insistidas post veto presidencial– el oficialismo envió dos versiones más afines al equilibrio fiscal que tienen pocas chances de prosperar.

A propósito de la Ley de Financiamiento Universitario, durante el verano el oficialismo presentó su propia versión. A grandes rasgos, la versión libertaria establece incrementos salariales del 4,1% en tres tramos. Pero deja afuera la recomposición 2023-2024 contemplada en la versión sancionada, así como también, suprime la garantía de actualización según la inflación del Indec.

Tras la presentación de la iniciativa –y pese a los pronunciamientos judiciales– el texto duerme el sueño de los justos. Jamás se trató ni siquiera en comisión.

En tanto, a los pocos días de que La Libertad Avanza enviara al Senado la ley que modifica la Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado, el colectivo de discapacidad comenzó a movilizarse para frenar su aprobación. Además de movilizaciones en la vía pública, la semana pasada, se vio a las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet, que se volvieron dos de las caras visibles del reclamo en el Senado.

Embed - Valentina Bassi on Instagram: "Gracias a nuestra lucha de todo este tiempo y la movilización del otro día al ministerio de salud, logramos impedir que empezaran a tratar en las comisiones este proyecto que viene a destruir el sistema de prestaciones y a criminalizar a las personas con discapacidad. Dicho lo anterior, estamos muy preocupados porque a pesar de haber logrado la sanción de la ley, la insistencia y que no la deroguen, ellos siguen obstaculizando, dilatando y rompiendo nuestros derechos. Ayer Adorni dijo que están aplicando la ley, pero Lugones sigue frenando los pagos de PAMI e Incluir Salud en casos a octubre del 2025; Vilches y Stivelmann de la Superintendencia siguen sin completar el listado de la compensación a prestadores , que está incompleto, y queda actualizar la base del nomenclador. El "cumplimiento" de Adorni nada dice que están presentando un proyecto para desregular el nomenclador. Para eliminar la indexación por IPC del nomenclador. Que elimina el piso de 40% de un salario mínimo para las PcD que asisten a talleres protegidos y que criminaliza a las PcD que reciben pensiones incluso levantándoles el secreto fiscal. Tampoco dice que el gobierno presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia suspendiera la Ley de Emergencia porque atenta "Contra el funcionamiento del Estado Nacional" ¿Las personas con discapacidad atentan contra el funcionamiento del Estado? Es un insulto. Hoy fuimos al Senado, cámara por donde entró el proyecto de ley del ejecutivo, para hablar con los senadores que ya nos acompañaron en la sanción e insistencia de la ley de emergencia a pedirles que nuevamente no nos dejen solos. Ellos nos dieron su palabra de seguir con nuestro reclamo: @flaviaroyon (primero los salteños), @beatrizavilaok ( JXC) @martin.goerling ( PRO) @sandramendozasn ( convicción federal) @josemayan_ (UP) @marianajuri.ok (UCR) , @drcarlosarce_ (concordia social) @camauespinola ( prov unidas) @maxi.abad (PRO)@anabelfsagasti y @marianorecaldeok (Up) TENEMOS QUE SEGUIR INSISTIENDO Y RECLAMANDO EN QUE SE APLIQUE EN SU TOTALIDAD LA LEY DE EMERGENCIA Y QUE EL EJECUTIVO RETIRE EL PROYECTO QUE BUSCA DESCARTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD." View this post on Instagram

Allí se llevaron el compromiso de varios legisladores para frenar el debate en comisión de ese proyecto. Con carteles que rezaban: “Defendamos la ley de emergencia en discapacidad”, las actrices posaron con senadores que suelen votar en tándem con el bloque de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich. Los nombres más llamativos son los de Martín Goerling, nada menos que el jefe de bloque del PRO y el de la tucumana Beatriz Ávila, cercana al gobernador Osvaldo Jaldo.

Las actrices también mantuvieron conversaciones con Carlos Arce, quien responde al oficialismo misionero; con el correntino Carlos “Camau” Espínola que volvió a arrimarse a LLA luego de no haber sido el elegido como candidato a gobernador por el partido violeta.

Los radicales Mariana Juri y Maximiliano Abad y con senadores que representan las distintas tribus del PJ también mantuvieron conversaciones con las actrices. ¿Lograrán frenar la ley libertaria? Frente a un gobierno que está a la baja en las encuestas, cuesta imaginar a los aliados acompañando el texto libertario, que ya despertó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del ecosistema de discapacidad.

Se demora el proyecto que protege la propiedad privada

Luego de dos reuniones informativas, el Senado puso en pausa el debate en comisión de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría impactar en la Ley de Tierras, los procedimientos para desalojos, la regulación de los procesos de expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego.

Desde los bloques aliados tienen sus reparos en torno a las modificaciones a la Ley de Tierras (que le pone límites a la venta de tierras en manos de extranjeros), así como también a los cambios que se proponen para la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Si bien las intenciones libertarias eran que el texto quedara dictaminado antes de fin de mes, ese objetivo no se concretó. El tema pasó a un cuarto intermedio hasta nuevo aviso y, mientras tanto, la Cámara alta se enfoca en avanzar con las decenas de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en las últimas semanas. Esta semana, la comisión de Acuerdos que conduce el libertario Juan Carlos Pagotto se reunirá dos veces para avanzar con las audiencias. Al igual que en Diputados, en Senado tampoco hay sesiones a la vista.

Juan Carlos Pagotto Senador de la Nación Argentina Bicameral DNU La Comisión de Acuerdos se reúne esta semana para avanzar con los pliegos judiciales. Mariano Fuchila

La semana pasada el Senado, además, comenzó a tratar otro proyecto con impronta libertaria. Se trata de la reforma a la Ley de Salud Mental. A grandes rasgos, el proyecto modifica las situaciones de internación de pacientes y propone que en la conformación del equipo interdisciplinario –que definen si un paciente debe o no ser internado– siempre tenga a un psiquiatra entre sus integrantes. Por ahora, el debate está poco avanzado. Se esperan nuevos expositores antes de pasar a la firma del dictamen. Por tanto, no hay sesión a la vista para su tratamiento.

Por si fuera poco, a la parálisis legislativa se le suma que en la conferencia de prensa que Adorni dictó este lunes, todas las preguntas que recibió el jefe de Gabinete por parte de los periodistas acreditados giraron en torno a su patrimonio y las inconsistencias en su declaración jurada, mientras la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Quedó a la vista que en su exposición ante Diputados, la semana pasada, el ministro coordinador no despejó dudas. Tampoco hizo ningún anuncio de alto impacto que logre torcer el rumbo de la agenda, que lo sigue teniendo en el centro.