Con los números complicados, la oposición intenta acorralar a Manuel Adorni y exponer a los "dialoguistas"

Después de la “apurada” de Patricia Bullrich al jefe de Gabinete, la oposición convocó a una sesión para avanzar con su interpelación. El principal desafío será reunir el quorum. De no conseguirlo, los impulsores de la convocatoria aplicarán el “principio de revelación” entre sus pares. Es decir, expondrán a quienes "banquen" al ministro coordinador. El MID se opone a la movida y en el PJ hay posturas encontradas.

Después de la “apurada” de Patricia Bullrich a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada, la oposición puso un pie en el acelerador y convocó a una sesión en Diputados para revivir el tema . El principal desafío que tienen los bloques que convocaron al debate es reunir el quorum. El panorama, por estas horas, es poco alentador para los autores de la jugada. Parafraseando al oficialismo, los impulsores de la convocatoria aplicarán el “principio de revelación” entre sus pares: expondrán a quienes "banquen" al jefe de Gabinete. El MID se opone a la movida mientras que en el PJ hay posturas encontradas.

Con el socialista Esteban Paulón a la cabeza, la oposición no kirchnerista convocó a una sesión para este jueves a las 11. Adhirieron al pedido de sesión los diputados del FIT, la cordobesa Natalia de la Sota, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y un sector de Provincias Unidas.

El temario incluye una serie de pedidos de informes vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Además, incluyeron un pedido de interpelación para que el ministro coordinador brinde explicaciones en el recinto. Ninguno de los proyectos tienen dictamen es por eso que, para su aprobación requieren de la venia de los dos tercios de la Cámara baja.

NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY

La oposición sabe que ese número no lo tiene. Por eso, el objetivo de la convocatoria es más modesto: los diputados apuntan a reunir la mayoría simple que se requiere para emplazar a las comisiones que deben tratar esos textos. Estas son: Asuntos Constitucionales y Peticiones y Reglamento, que son presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente. Ese sería recién el primer paso de un largo camino . De conseguir esos votos, los textos deberían dictaminarse en comisión y la oposición debería llamar a una segunda sesión para ratificarlos en el recinto.

Pero, por ahora, la mira está puesta en alcanzar el quorum este jueves . Es que los propios impulsores de la sesión desconfían de aquellos legisladores que, si bien se definen como opositores, en esta oportunidad podrían fallar. Incluso aquellos diputados que en la última sesión acompañaron una moción impulsada por el “lilito” Maximiliano Ferraro para incluir en el temario de la sesión tres proyectos vinculados al caso $LIBRA .

En esa instancia, Ferraro quedó a 4 votos de los 129 que se requieren para el quorum. Pero, de haber habido asistencia perfecta en la sesión, el número se hubiera alcanzado. Es que no estaban en el recinto dos diputados de Unión por la Patria, así como tampoco Marcela Pagano y Nicolás Massot, dos opositores a Milei.

A Ferraro lo acompañaron en su pedido, por caso, los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora (Córdoba), así como también los catamarqueños de Raúl Jalil, los salteños de Gustavo Sáenz, la santafesina que responde a Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y los jujeños de Carlos Sadir.

Karina Milei gabinete En San Juan, Karina Milei se mostró con gobernadores "dialoguistas".

A un mes de aquella votación, la oposición no se ilusiona con poder replicar ese número. Ponen la mira en qué harán aquellos diputados que responden a sus jefes provinciales. Por caso, ningún cordobés de Llaryora firmó el pedido de sesión. Tampoco lo hizo Scaglia, quien lidera el interbloque Unidos. En cambio, sí lo hizo la jujeña de la UCR María Inés Zigarán.

La duda se acrecentó sobre todo en las últimas horas, cuando varios de esos mandatarios posaron en la Expo Minera que se celebró en San Juan con la hermana del Presidente, Karina Milei. Por caso, se los vio a Pullaro, Llaryora, Sadir y Jalil. También posaron Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) pero sus diputados suelen votar con el oficialismo.

Según pudo confirmar Ámbito, Scaglia no dará quorum en la sesión. Y es probable que otros diputados que en el pasado votaron en contra del Gobierno sigan el camino de la exvicegobernadora. Por caso, los cordobeses. “No se meten en temas de la política”, dijeron fuentes parlamentarias cercanas al llaryorismo.

La postura del MID y del PJ

El MID, bancada que conduce el exlibertario Oscar Zago, tampoco dará quorum. “No estamos de acuerdo con la sesión. Seguimos pidiendo que renuncie o lo echen”, dijo Eduardo Falcone en diálogo con este medio. Asimismo, el desarrollista añadió: “Es un problema político del Gobierno, que lo resuelva el Gobierno”.

Además, Falcone consideró: “Si el Congreso lo baja (a Adorni), se van a victimizar”. Y remató: “Les solucionaría un problema político autogenerado que no saben cómo resolver y encima te van a decir que somos golpistas”.

Es cierto que Unión por la Patria no firmó el pedido de sesión, pero dirán “presente” en el recinto. Incluso, el bloque es autor de un pedido de interpelación contra el ministro coordinador. Ahora bien, las diferencias entre el PJ y los legisladores que pidieron la sesión giraron en torno al temario: el peronismo quería incluir temas económicos y sociales que vienen trabajando en comisión. Para los impulsores de la sesión, había que ir con un temario más acotado y enfocado en un solo asunto: Adorni.

En cambio, hay quienes plantean que el hecho de no haber incluido un temario más amplio, con temas sensibles, como la emergencia para las pymes o el endeudamiento de las familias le facilita allana el camino a quienes no quieren sentarse. En otras palabras: no hay temas que podrían funcionar de "anzuelo" como para traccionar a los dialoguistas. "Se la hacen muy fácil a los que no se quieren sentar", sintetizó alguien que conoce de estrategia legislativa.

En Unión por la Patria también hay quienes coinciden con esta postura del MID: empujar a Adorni sería hacerle un favor al Gobierno, que sigue exponiendo sus internas por el Adorni Gate, sin encontrarle una salida al asunto.

"En el bloque de Unión por la Patria hay distintas miradas respecto a la intensidad de la avanzada contra Adorni y sobre la exposición que quiere tener el PJ, es decir, qué tan en primera persona tenemos que hacer la avanzada. El PJ quizá no quiere protagonizar la avanzada", reconocieron fuentes del principal bloque de la oposición, aunque garantizaron que el el jueves los más de 90 diputados de ese espacio darán quorum el jueves.

"El jueves próximo, a la hora del quorum, se verá quién apoya a Adorni ausentándose: principio de revelación", dijeron fuentes allegadas a Provincias Unidas. En otras palabras, de no prosperar la sesión, sus impulsores apuntarán a dejar expuestos a aquellos diputados que fueron funcionales al ministro de Milei.