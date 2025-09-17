El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.664,35 para la compra y a $1.754,50 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este miércoles 17 de septiembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este miércoles 17 de septiembre
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este martes 16 de septiembre
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.787,75 para la compra y a $1.809,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.258,46.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.474, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar blue cotizó a $1.490 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%.
Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar MEP operó a $1.486,47 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.499,85, por lo cual la brecha es de 1,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.
Dejá tu comentario