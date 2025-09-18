El dólar oficial operó a $1.438,66 para la compra y a $1.489,99 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 18 de septiembre
El dólar blue cotizó a $1.490, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 18 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.474, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 18 de septiembre
El dólar blue cotizó a $1.490 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%.
Valor del MEP hoy, jueves 18 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.480,02 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 18 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.492,30, por lo cual la brecha es de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.
