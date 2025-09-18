Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial quebró el techo de la banda.

El dólar oficial operó a $1.438,66 para la compra y a $1.489,99 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se vendió a $1.474, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.

El dólar blue cotizó a $1.490 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%.

El dólar MEP opera a $1.480,02 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.492,30, por lo cual la brecha es de 1,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.