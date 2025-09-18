Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 18 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue rozó los $1.500 y superó al oficial por primera vez en ocho jornadas. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista pasó a terreno positivo (+1,1%) por primera vez en ocho jornadas.

Luego de ser durante varias jornadas la cotización más barata del mercado, el informal superó este miércoles tanto al oficial como al MEP, aunque quedó por debajo del CCL.

El mayorista cruzó el techo de la banda, ante lo cual el Banco Central (BCRA) salió a intervenir para contener la escalada de la divisa, por un monto de u$s53 millones.

En paralelo, también hubo una intervención en dólar futuro. Se destacaron particularmente las ventas en el contrato más corto y en el plazo de mayo de 2026

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 18 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.474, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.

Valor del MEP hoy, jueves 18 de septiembre El dólar MEP operó a $1.486,27 y la brecha contra el mayorista fue de 0,8%. Valor del dólar CCL hoy, jueves 18 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.499,48, por lo cual la brecha quedó en el 1,7%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.