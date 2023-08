Dónde voto en Santa Cruz: consultá el padrón electoral para las elecciones 2023

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Qué votará Santa Cruz en las PASO 2023 y en las elecciones nacionales?

En Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner será precandidata a senadora, más de 265 mil ciudadanos estarán habilitados para votar con el sistema de lemas entre 13 fórmulas para elegir gobernador, diputados provinciales y representación popular en el Consejo de la Magistratura.

La elección de intendentes, concejales y presidentes de las Comisiones de Fomento se realizará en octubre, en forma diferida y a simple pluralidad de votos.

En estos comicios, el apellido Kirchner sólo aparecerá en la boleta que impulsa la precandidatura de la gobernadora a senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) junto al presidente de YPF, Pablo González.

De las 13 fórmulas de candidatos a gobernador oficializadas por la Justicia Electoral, tres corresponden al lema UxP: Construyamos Juntos, Nace una Esperanza y Unidos por Santa Cruz.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, y Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), encabezan la lista a gobernador y vice del sublema Construyamos Juntos, mientras los intendentes de El Calafate y Caleta Olivia, Javier Belloni y Fernando Cotillo, van por el sublema Nace una Esperanza.

alicia kirchner.jpeg

El sublema Unidos por Santa Cruz, del Partido Justicialista, postula al presidente de la Federación Económica provincial, Guillermo Polke, junto a Miriam Giorgia.

En la oposición, el lema Cambia Santa Cruz presentará dos sublemas: uno encabezado por la diputada nacional (UCR) Roxana Reyes, denominado Juntos por Santa Cruz, y otro liderado por Mirey Zeidán (CC ARI), llamado El Cambio Verdadero.

El lema Frente de Izquierda y de Trabajadores oficializó la fórmula que encabeza el docente y dirigente del PO Juan Manuel Valentín, mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) postuló a Gustavo Daniel Nauto.

El lema Unión por Santa Cruz oficializó seis sublemas:

Encuentro por Santa Cruz , del partido Encuentro Ciudadano que postuló al intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio (UCR)

, del partido Encuentro Ciudadano que postuló al intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio (UCR) Movimiento Integración Liberal e Independiente (MILEI) , con Rubén Ferrara

, con Rubén Ferrara Consenso PRO Santa Cruz, que marcará el debut en política del periodista Mario Markic

que marcará el debut en política del periodista Mario Markic Cambiando Santa Cruz , con el intendente de Las Heras, José María Carambia

, con el intendente de Las Heras, José María Carambia Somos Santa Cruz , con el exgobernador Sergio Acevedo (SER)

, con el exgobernador Sergio Acevedo (SER) Santa Cruz Puede, que presentó al diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Claudio Vidal.

¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa.

La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, expresa la normativa.