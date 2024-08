Echaron al cura que organizó la reunión de diputados con represores en Ezeiza

Echan al sacerdote que organizó la visita a represores

En su explicación, el obispado no observa el "cambio requerido": "Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, Así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis".

Anteriormente, el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, coincidieron en que el sacerdote Javier Olivera Ravasi "no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica".

Ojea y Colombo mantuvieron un encuentro este martes con referentes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte e integrantes del grupo "Los 12 de la Santa Cruz".

Ambos aseguraron que el cuestionado "no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica y tampoco de la Conferencia Episcopal".

Sorpresa: diputada de La Libertad Avanza que visitó a represores votó a favor de formar una comisión investigadora

La visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores en la cárcel de Ezeiza sigue generando tensión dentro del bloque oficialista. Una de las legisladoras que participó, Rocío Bonacci, votó a favor de conformar una comisión investigadora que podía aplicar sanciones, incluso la expulsión del Congreso, contra ella y sus compañeros. Finalmente, no fue aprobada, pero las heridas quedaron abiertas.

Desde que trascendió la visita a represores y el proyecto que impulsan para lograr su libertad o, al menos, la cárcel domiciliaria, dos diputadas de LLA que participaron, Bonacci y Lourdes Arrieta, tomaron distancia y denunciaron haber sido engañadas. No sólo eso, afirmaron estar en contra de la amnistía impulsada por su compañero de bloque, Beltrán Benedit, el organizador de la visita, según ambas diputadas.

Más allá de esta posición de Bonacci, enfrentada con su compañera Lilia Lemoine, su voto a favor de crear una comisión para investigar la visita sorprendió porque su bloque rechazó la iniciativa. Consultada por Ámbito, la diputada libertada justificó su decisión: "Yo no tengo nada que ocultar por lo tanto siempre dije que iba a votar la positivo".