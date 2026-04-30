Qué impacto tuvo la reaparición de Manuel Adorni en Diputados para La Libertad Avanza

¿Le sirvió al Gobierno la presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados ? Las visiones son disímiles dentro de La Libertad Avanza donde, a pesar del esfuerzo contra natura de Javier Milei y su hermana por mostrar al jefe de Gabinete firme en el cargo, hay sensación de ciclo cumplido. El Presidente se esfuerza en una batalla contra el periodismo y la oposición similar a la del Don Quijote contra los molinos de viento.

El oficialismo exhibe una errática estrategia en torno a Adorni . Primero ensayaron una saturación de agenda y fotos alrededor del jefe de Gabinete para mostrarlo activo en medio de la ola de denuncias por enriquecimiento ilícito. Luego, esa ingeniería mutó: se suspendieron sus conferencias de prensa y hasta Karina Milei lo bajó de las reuniones con gobernadores aliados para ocupar su silla con Eduardo "Lule" Menem.

Este miércoles, en Diputados, Milei permaneció poco tiempo en el palco y retiró del Congreso ante un Adorni ostensiblemente abatido, resignado y desgastado . Santiago Caputo directamente optó por no mostrarse y permaneció detrás de un cortinado. El asesor presidencial está fortalecido a partir de la nueva narrativa a la que apela el Presidente en su guerra abierta con el periodismo tras capitalizar políticamente el fallo favorable a la Argentina en juicio ante el tribunal de apelaciones de Nueva York por la estatización de YPF .

Luis "Toto" Caputo, quien venia de eyectar a Carlos Frugoni de la Secretaria de Infraestructura del Ministerio de Economía por no haber declarado al menos siete propiedades en Miami, también tuvo que dar la cara este miércoles por un Adorni que tampoco incluyó en su declaración jurada bienes como una casa en el barrio privado Indio Cua o un departamento de mas de 100 metros cuadrados en Caballito.

En medio de su cruzada contra los periodistas, con el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada que, por lo bajo, ni siquiera avalan sus propios funcionarios, el Presidente fuerza la continuidad de Adorni casi como una cuestión de orgullo personal. Una pulseada que también libra contra la oposición sin percibir que el problema político que le genera el jefe de Gabinete, y que paga el Presidente en carne propia, es en realidad con la opinión pública.

El derrumbe de la imagen presidencial en casi todas las encuestas coincide con el deterioro del programa económico y la caída del consumo a partir de un cruzamiento con las denuncias por corrupción contra Adorni. El jefe de gabinete era una figura ya irritante pero su presunto enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial en un contexto de ajuste y recorte de gastos en la mayoría de las familias y trabajadores terminó de detonar el deterioro en la percepción social del Presidente y su gobierno.

Sin explicaciones en Diputados

La reparación pública de Adorni en Diputados, sin poder aclarar de donde sacó los dólares crocantes, cash, para pagar vuelos en un avión privado, vacaciones en el caribe y la compra de inmuebles, volvió a darle centralidad a los presuntos casos de corrupción del gobierno ante la opinión pública. Se trata de una sumatoria de gastos que el fiscal Gerardo Pollicita, al frente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, estima ya en 104 mil dólares en efectivo. A esa suma hay que agregarle al menos 335 mil dólares que Adorni aún adeuda en concepto de créditos hipotecarios por dos departamentos y los arreglos efectuados en una de las propiedades.

La presentación del vocero, mudo, fue trasmitida casi en cadena nacional por todos los canales durante toda la jornada del miércoles y replicada casi hasta el hartazgo a través de recortes en redes sociales. Todo costo para el Gobierno nacional. El funcionario no logró destacar ningún presunto logro de gestión más allá de sus escándalos. Incluso sumó uno nuevo. La presunta utilización de la custodia oficial para sacar a pasar a su esposa, Bettina Angeletti, por bares de Palermo junto con sus amigas.

Adorni ya no cumple ninguna función en el gobierno. Ni como vocero ni como jefe de Gabinete, en una gobierno donde todos los Ministros centralizan su gestión en Luis Caputo. El jefe de gabinete se convirtió en un activo tóxico para La Libertad Avanza, en un pasivo no remunerado, de acuerdo a la jerga de los monetaristas.

En su pulseada abierta contra el periodismo y el peronismo, mientas paga un alto costo ante una opinión pública que ya le picó el boleta a Adorni, el Presidente intenta estirar una definición hasta el Mundial de la FIFA. Cuando comience la campaña para su reelección, Adorni se convertirá en un monotema de campaña insostenible para Milei. Ya le ocurrió algo similar a La Libertad Avanza con un personaje menor, José Luis Espert, quien no revestía la categoría de jefe de gabinete sino de candidato a diputado nacional. Y tuvo que dar un paso al costado. Esa purga, a partir del ascenso de Diego Santilli en la boleta, oxigenó la campaña e incluso le permitió a LLA revertir un resultado adverso de casi 14 puntos frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Un problema para La Libertad Avanza

Adorni no sólo contamina la campaña para la reelección de Milei a nivel nacional. Afecta además dos distritos considerados centrales por Karina Milei. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En el primero, Adorni fue candidato. Karina lo borró de las reuniones de mesa política porteña donde ya ni aparece junto a Pilar Ramírez o la dirigencia libertaria. Patricia Bullrich lo reemplazó en esos encuentros para cauterizar la crisis que el jefe de gabinete desató en el distrito que LLA busca arrebatarle a Mauricio Macri el próximo año.

Pero las denuncias contra Adorni también irradian a la provincia de Buenos Aires. En el AMBA la imagen de Adorni es catastrófica, afecta la gestión del gobierno y tiene, en La Plata, a Francisco Adorni, el hermano del cuestionado vocero, como actual legislador bonaerense. El estigma del apellido lo dejó fuera de la carrera por la intendencia de la capital bonaerense y también de la jefatura de bloque en la Cámara de Diputados provincial.

Más allá de las sobre actuaciones de Milei, Karina y el gabinete, en la Casa Rosada no son necios y saben que el ciclo de Adorni está cumplido más allá de su permanencia artificial en el cargo. Es tan tóxica su continuidad para la gestión de Milei que la oposición ni siquiera tiene apuro en promover una moción de censura en Diputados, un procedimiento que podría derivar en la remoción de su cargo.

La campaña 2027 se aproxima y el diputado peronista Rodolfo Tailhade escenificó a la perfección este miércoles en Diputados el sentimiento opositor al recibir a Adorno en el recinto: "Señor jefe de gabinete, gracias por no renunciar".