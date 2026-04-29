Manuel Adorni en Diputados: cómo es el sistema de pulseras y el operativo de seguridad adentro del Congreso

Tras una exposición inicial de una hora, el Jefe de Gabinete deberá responder más de 2.000 consultas enviadas por 19 bloques parlamentarios.

Manuel Adorni se reunirá con Martín Menem antes del inicio de la sesión.

En medio de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, en reemplazo de Guillermo Francos.

El funcionario está citado a las 10:30 y, en la previa de su exposición, tendrá una reunión con el presidente de la cámara baja, Martín Menem.

Con más de 2.000 preguntas enviadas por los legisladores y la posible presencia de Javier y Karina Milei en los palcos, el operativo de seguridad incluye controles estrictos de acceso , un sistema especial de acreditaciones mediante pulseras y un amplio despliegue policial tanto dentro como fuera del recinto.

Exposición de Manuel Adorni en Diputados

La presentación de Manuel Adorni llega con un retraso de 10 días y ya generó consecuencias judiciales. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio impulsaron una denuncia por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, al cuestionar su ausencia en el Congreso durante marzo.

Por otro lado, su presentación ante la Cámara de Diputados está estructurada bajo el formato habitual de informes de gestión, aunque con particularidades que la vuelven excepcional.

En primer lugar, el funcionario contará con un bloque inicial de aproximadamente una hora para exponer los principales lineamientos de la administración nacional, con foco en medidas económicas, políticas de ajuste y gestión estatal.

Luego, comenzará la ronda de preguntas, y el dato que marca la diferencia es el volumen de estas. Se seleccionaron 2.000 de los 19 bloques parlamentarios que integran la Cámara.

Cada espacio tendrá un tiempo para preguntar de 5 minutos que aumentará proporcionalmente según su representación. Se prevé una primera tanda de 9 bloques que durará 50 minutos. Después, Adorni responderá de corrido en 20 minutos.

DIPUTADOS LEY DE GLACIARES Mariano Fucila

Más tarde, irán las consultas de Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20) y Fuerzas del Cambio (20), con sus respectivos 20 minutos de respuestas, y finalizará Unión por la Patria con una ronda de casi 70 minutos de preguntas. Tras la respuesta final del funcionario, La Libertad Avanza hará el cierre.

Entre los temas centrales que se pondrán sobre la mesa aparecen los cuestionamientos sobre su evolución patrimonial, la compra de propiedades y sus viajes recientes a Nueva York y Punta del Este. Además, la oposición buscará concentrar las preguntas en causas judiciales en curso, lo que anticipa un clima de alta confrontación.

“Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo", señaló un diputado opositor citado por Ámbito Financiero, y agregó: “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla. No tenemos que ser 'cabeza de tacho' y tener una buena estrategia conjunta”.

Por su parte, fuentes al tanto de los preparativos aseguraron a TN que Adorni llevará adelante una estrategia defensiva frente a los cuestionamientos de la oposición: “Ante cada pregunta, va a redoblar la apuesta”.

Ese posicionamiento permite anticipar cruces, aunque desde la mesa política aclararon que “no es la idea” que la presentación se torne muy conflictiva.

Adorni expone en el Congreso EDM

Cómo es el sistema de pulseras que implementan

Para ordenar el ingreso y la circulación dentro del Congreso, se implementó un sistema de acreditación mediante pulseras diferenciadas. Este mecanismo permite identificar rápidamente los distintos niveles de acceso y evitar desbordes en una jornada con alta concurrencia política y mediática.

En total, se establecieron 8 categorías, cada una asociada a sectores específicos del edificio, según la publicación del periodista Nacho Girón en X.

Entre las que son para los invitados, se destaca una dorada que permite el acceso a "Galería Reservada" (Primer Piso), destinada al presidente Javier Milei, quien podría ir en los palcos junto a otros integrantes del gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachogiron/status/2049276638777544918?s=20&partner=&hide_thread=false Manuel Adorni se juega este miércoles un pleno en el Congreso. Toda La Libertad Avanza está a disposición de este informe de gestión. Y hasta hay dirigentes atentos para movilizar militancia.



¡AH! Hay 8 pulseras distintas para acceder a distintas zonas de Diputados. La dorada,… pic.twitter.com/BbDm57t8uA — Nacho Girón (@nachogiron) April 28, 2026

El detalle:

Invitados: pulsera dorada (acceso a Galería Reservada - Primer Piso) y violeta (Primera Bandeja - Segundo Piso)

pulsera dorada (acceso a Galería Reservada - Primer Piso) y violeta (Primera Bandeja - Segundo Piso) Ingresos: pulsera blanca (acceso a Bandeja y Pasos Perdidos)

pulsera blanca (acceso a Bandeja y Pasos Perdidos) Prensa: pulsera amarilla (Galería Reservada y Pasos Perdidos) y roja (Pasos Perdidos)

pulsera amarilla (Galería Reservada y Pasos Perdidos) y roja (Pasos Perdidos) Jefatura de Gabinete: pulsera celeste (acceso total a Bastonero, Salón de Honor, Recinto, Delia Parodi), gris (Delia Parodi y Recinto) y fucsia (Delia Parodi).

Operativo de seguridad en la exposición de Adorni

La presentación de Manuel Adorni motivó un amplio operativo de seguridad coordinado por fuerzas federales, con presencia tanto dentro del Congreso como en sus inmediaciones. El despliegue incluye controles de acceso, vallados externos, y monitoreo permanente de la actividad en el edificio.

En el interior, el objetivo principal es garantizar el normal desarrollo de la sesión, evitando interrupciones o incidentes. Para eso, se reforzaron los controles en los ingresos, se limitaron las circulaciones y se asignaron sectores específicos para cada grupo acreditado.

El operativo también contempla la prevención de manifestaciones afuera del establecimiento, en un escenario donde suelen concentrarse protestas.

congreso

Cortes de calle fuera del Congreso

El despliegue de seguridad impacta en la circulación en la zona del Congreso, donde se implementaron cortes totales y parciales desde las primeras horas del día. Las restricciones afectan arterias clave del centro porteño y generan complicaciones tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Entre los puntos más afectados se encuentran las intersecciones de Avenida Rivadavia y Callao, Entre Ríos y Alsina, y Combate de los Pozos, donde se instalaron vallados que limitan el paso. También hay restricciones sobre Hipólito Yrigoyen y desvíos en avenidas cercanas como Belgrano e Independencia.

El impacto se siente especialmente en el transporte público. Varias líneas de colectivos modificaron sus recorridos y dejaron de detenerse sobre Entre Ríos, lo que obliga a los pasajeros a reorganizar sus traslados.

Además, se dispusieron accesos específicos para el personal autorizado:

Riobamba y Bartolomé Mitre: ingreso y egreso peatonal y cocheras

ingreso y egreso peatonal y cocheras Sarandí e Hipólito Yrigoyen: salida peatonal

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la zona durante la jornada y optar por vías alternativas, como la Avenida 9 de Julio, que absorbe gran parte del tránsito desviado.