Por las agresiones de Javier Milei a la prensa, periodistas y referentes de medios expusieron en Diputados

Mientras la sala de periodistas acreditados en la Casa Rosada permanece cerrada y los agravios del Presidente hacia los trabajadores de la prensa sigue en ascenso, diputados de la oposición recibieron a periodistas, entidades y medios. El PRO y la UCR, ausentes.

La pelea del presidente Javier Milei con la prensa se trasladó a la Cámara de Diputados . Mientras la sala de periodistas acreditados en la Casa Rosada permanece cerrada , los diputados de la oposición recibieron a periodistas, entidades y medios para que expongan. Los legisladores invitaron a funcionarios del oficialismo para que brinden su versión, pero rechazaron el convite. El PRO y la UCR, ausentes.

“Este Congreso no puede hacerse el distraído”, dijo el diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta, vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión . El exministro de Educación fue quien impulsó un encuentro de ese cuerpo de trabajo, luego de que se conociera el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, tras la difusión de un informe de TN en el que se muestran los pasillos de la casa de Gobierno.

Como frutilla del postre, la reunión "autoconvocada" se concretó menos de 24 horas después de la visita de Milei a la Cámara baja, donde presenció el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . En ese contexto, cuando arribó y abandonó el Palacio del Congreso, insultó a los periodistas. “Chorros y corruptos” , les gritó a los trabajadores que le consultaron por la exposición de su jefe de Gabinete.

Según pudo saber este medio, Guillermo Montenegro, el libertario que preside la comisión, recibió tres notas por parte de legisladores de la oposición para que convoque a una reunión de comisión a fin de abordar el cierre de la sala en la casa de Gobierno. Es que se trata de una medida inédita en la Argentina. La respuesta fue negativa. “No lo dejan en su partido”, dijeron diputados opositores a este medio.

Como fuere, ante la negativa libertaria, Trotta y Lourdes Arrieta, la exlibertaria que también es autoridad de Libertad de Expresión, convocaron a los diputados del resto de los bloques que integran ese cuerpo de trabajo a una reunión e invitaron a referentes de diferentes medios para que den cuenta de los hechos.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 14.15.26 Los diputados de la oposición se autoconvocaron por las agresiones de Milei a la prensa.

La convocatoria, según aseguraron las autoridades de la comisión, también fue enviada a los diputados de los bloques de la UCR y el PRO, que presiden Pamela Verasay y Cristian Ritondo, respectivamente. Pero no hubo respuesta y ambas bancadas pegaron el faltazo. Trotta lo deslizó en la introducción de la comisión. Aunque, hizo nombres. Se refirió a los espacios que, en el pasado, “hacían de la libertad de prensa una bandera”.

Desde el PRO aseguraron: “No nos invitaron a la reunión. Los diputados se enteraron a raíz de mi consulta. Tampoco llegó la invitación vía bloque”. "La invitación se mandó por comisión", aseguró uno de los diputados opositores que se hizo presente en la reunión.

Trotta también invitó a Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, así como también a Juan Pablo Carreira, quien maneja la cuenta de Twitter de la Oficina de Cuenta Oficial. El secretario rechazó la invitación. En diálogo con este medio, dede la Casa Rosada aseguraron que en los próximos días, "lunes o martes", la sala de periodistas reabriría.

En tanto, sí participaron, además de Unión por la Patria, diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el FIT. Se trata de los mismos bloques que la semana pasada se apersonaron en Balcarce 50 y entregaron una nota para solicitar una reunión con Lanari y Casa Militar en pos de rechazar la medida. Hasta ahora, los diputados no recibieron respuesta.

Exposiciones

Paula Moreno, presidenta de Fopea, fue la primera en exponer. Y no solo se solidarizó con los periodistas, sino también con la ciudadanía, que se ve afectada por la imposibilidad de acceder información a raíz de las medidas tomadas desde la Casa Rosada. Según expuso Moreno, de acuerdo al monitoreo 2025 que elaboró Fopea, se registra un crecimiento cuanti y cuali récord en la manera en que el periodismo es agredido por el presidente Javier Milei.

“Nos preocupa mucho la normalización de estos temas”; alertó Moreno luego de arrojar datos que ratifican el incremento de las agresiones hacia el periodismo. “El periodismo profesional necesita libertad para trabajar y es una herramienta clave de la democracia”, agregó la titular de Fopea.

Asimismo, Moreno confirmó que están trabajando, desde Fopea, para que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viste la Argentina para empaparse en el asunto.

La periodista de Ámbito Financiero, Liliana Franco, subrayó: “Nuestro rol es molestar, con datos, con fuentes, con certezas. He sido criticada y cuestionada varias veces”. Así y todo, la periodista aseguró: “Esta vez no es la excepción”. “Lo que no acepto es que la más alta autoridad del país diga que el 95% de los periodistas son chorros, corruptos, basuras humanas”, continuó.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 14.15.30 "El Poder Legislativo tiene que hacer algo", dijo la periodista Liliana Franco.

“Me parece que ya es un tema institucional y que el Poder Legislativo tiene que hacer algo, pero no por los periodistas, sino porque esto no se puede tolerar”, siguió la periodista.

Asimismo, Franco detalló que el único ministerio que le brinda información es el Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. “¿Qué pretenden? Que con la cerrazón informativa, los medios dejen de ser medios”, reflexionó la periodista. “Esto es una afrenta a los medios de comunicación”, alertó.

Dicho esto, añadió: “Solo Ámbito es el medio que hizo lo que hay que hacer: ir a la justicia y poner una cautelar”. Lo cierto es que, días después, Tiempo Argentino y La Patriada hicieron lo propio. Hacia el final de su exposición, la periodista acreditada en la Casa Rosada desde hace 30 años remató: “Apelo a que esto lo tomemos como lo que es: un tema institucional que no puede ocurrir en la democracia”.

Milei, el "anti-libertario"

Agustín Bosch, abogado del empresario de medios Jorge Fontevecchia, al igual que Moreno, cuestionó los insultos de Milei hacia la prensa y recordó que la libertad de prensa está contemplada en dos artículos de la Constitución Nacional. Y destacó que allí se hace especial alusión a la “censura previa”.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 14.15.29 Agustín Bosch tildó a Milei de "anti-libertario".

Y dio a entender que, a través de la desacreditación de los periodistas, el oficialismo impulsa una censura previa indirecta. “Hay una discriminación”, aseguró Bosch al hablar de la pauta publicitaria que reparte el gobierno de Milei, a través de empresas como YPF o Aerolíneas Argentinas. Además, aseguró que desde ARCA, el Gobierno lleva adelante una “persecución” contra el Grupo Perfil.

“El fin de semana de Pascuas escribió 86 tuits contra la prensa”, graficó el abogado, para luego remarcar que, más que libertario, Milei es “anti-libertario”, por ir “en contra de la libertad de prensa”.

Nora Veiras, directora de Página 12, advirtió que Milei ejerce el poder de una manera “totalmente autoritaria”. En este sentido, la periodista también recalcó que se están “naturalizando” ciertas medidas tomadas desde el Ejecutivo, como la persecución que están viviendo los periodistas de TN. “El insulto empezó como “la herramienta que se va naturalizando”, subrayó Veiras. “Se han dejado pasar demasiadas cosas”, opinó la directora de Página 12.

Jonathan Heguier, periodista de El Destape y acreditado en la Rosada, remarcó que el 70,5% de los periodistas cobró por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo. Y agregó que a menos del 5% de los trabajadores de prensa le aclanza para vivir con lo que cobra en su principal empleo. Con estos datos, el periodista intentó echar por tierra los “mitos” de que los periodistas son “chorros, corruptos”.

Asimismo, Heguier remarcó “seguimos en un limbo”. Y explicó que no hay ningún tipo de comunicación formal a propósito del cierre de la sala de periodistas. “El Gobierno sigue para adelante con esta decisión tomada. No sabemos hasta cuándo, es una incertidumbre total”, relató.

Para cerrar, el periodista añadió: “Me consta que Milei llamó a dueños de medios y les pidió echar a periodistas”.

Más adelante, la periodista y miembro de Fopea Mónica Gutiérrez señaló: “Es urgente que abran la sala de prensa”. Y agregó que “el periodismo es una profesión que es indispensable para la democracia”, Y remarcó que lo que está llevando adelante Milei “es una estrategia para sacar del medio al periodismo profesional y a los medios”.

“El poder busca, de manera directa, la desintermediación”, alertó la periodista y añadió que la escalada verbal del Presidente es proporcional alas investigaciones por corrupción que se llevan adelante desde el periodismo.

Natasha Niebieskikwiat, periodista de Clarín, aseguró: “Estamos ante el peor momento en la democracia”, dijo la periodista al referirse al nivel de violencia y agresión que padece el periodismo. “Nunca vi a un presidente como Javier Milei agredir a la prensa de esta manera; está afectando gravemente las instituciones”, destacó la periodista.

Durante la jornada, los diputados que participaron de la comisión enumeraron diferentes acciones e iniciativas para hacerle frente a la situación. “Tenemos que desempolvar la ley de medios”, arrojó el diputado de Unión por la Patria, Juan Carlos Molina, luego de escuchar la primera ronda de exposiciones.

A su turno, el socialista Esteban Paulón propuso modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que las comisiones no dependendad, en su funcionamiento, del presidente. "Que un presidente no pueda clausurar el debate", dijo el rosarino, al recalcar que el oficialismo paraliza el funcionamiento de las comisiones.

Más adelante, el socialista planteó avanzar con el tratamiento de los proyectos que apuntan a reabrir la sala de periodistas de la Rosada. "Hay que exigirle al Ejecutivo que reabra la sala", señaló Paulón.

"El camino es el legislativo y el judicial, porque somos poderes que nos controlamos y nos limitamos mutuamente", dijo a su turno la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade. Aunque, fue crítica del funcinamiento de la justicia, por eso les dijo a los periodistas: "En conjunto, peleemos esta".

"Hay un plan sistemático contra las disidencias en general", alertó el diputado de Unión por la Patria, José Glinski.

Proyecto en el Senado

En paralelo a la reunión que se celebró en Diputados, senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión presentó, junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, un proyecto de ley que establece la obligación de crear Salas de Prensa Institucionales permanentes en los tres poderes del Estado: en Casa de Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema.