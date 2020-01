Duhalde manifestó su deseo de colaborar para arreglar el "desorden" que dejó Macri

"Yo siento la obligación moral de tratar de ayudar a cualquier gobierno, pero más al mío", destacó el ex presidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en diálogo con radio 10.

Duhalde confió que con la vicepresidenta hablaron de "diferentes temas" y quedaron en "volver" a encontrarse "en una semana".

"Cuando vuelva Alberto de Israel también nos volveremos a encontrar", adelantó, aunque consideró que el mandatario está "atosigado con tantos problemas que tiene el país" mientras que "Cristina está más tranquila porque está en el Senado y con más calma para analizar los problemas".

Además, confirmó que "no" solicitó cargos en el gobierno y que a nivel personal le recomendó al mandatario "no leer los diarios, para evitar rabietas de temprano".

Duhalde asumió que en la ciudadanía existe "enojo por lo pasado pero también mucha expectativa" y consideró que por ese motivo "hay que apurarse" en tomar determinadas medidas que apunten a que "este sistema sea más justo".

En este marco, destacó la importancia de ocuparse a solucionar el problema del "desborde de jóvenes adictos que matan, que roban, a los pobres chicos víctimas y esclavos de las adicciones" y no seguir discutiendo algo que debe determinar la Justicia que es si al ex fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, lo mataron o se suicidó, aunque opinó que para él fue "un suicidio inducido".

