La Libertad Avanza reactiva Diputados y busca anotarse un triunfo tras semanas de parálisis

Desde que arrancó el período de sesiones ordinarias, la Cámara que conduce Martín Menem apenas sesionó para sancionar la Ley de Glaciares, además de recibir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este miércoles, la Cámara reabre sus puertas y el oficialismo se ilusiona con aprobar y girar al Senado dos leyes propias.

Después de más de un mes, el oficialismo reanuda la actividad en Diputados.

La Libertad Avanza se prepara para anotarse un triunfo en Diputados después de semanas de parálisis. Con una agenda de baja intensidad, la Cámara baja reabre sus puertas para avanzar con la ley Hojarasca y la reforma al Régimen de Zona Fría . La sesión tendrá un doble objetivo: blindar al jefe de Gabinete Manuel Adorni y recuperar el control de la agenda.

El caso Manuel Adorni copa la agenda desde hace más de dos meses . Eso derivó en una parálisis parlamentaria que no se condice con la euforia del discurso que Javier Milei dio ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, cuando inauguró el período de sesiones ordinarias, junto con el envío de unos 90 proyectos de ley.

Desde entonces, la Cámara que preside Martín Menem abrió sus puertas en dos oportunidades . La primera fue para darle sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares . La segunda fue la sesión informativa en la que el ministro coordinador brindó su informe de gestión , acorralado por las causas judiciales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.

Es en medio de este clima que el oficialismo convocó a una sesión para este miércoles a las 10 para avanzar con una serie de proyectos –varios de ellos tratados internacionales– y recuperar así la iniciativa .

Por un lado, la Cámara baja apunta a darle media sanción a la ley Hojarasca, que tiene como autor a Federico Sturzenegger. A grandes rasgos, el proyecto elimina leyes que LLA considera obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución.

En este sentido, el texto apunta a simplificar el sistema legal, recortar normas acumuladas durante décadas y reducir lo que el oficialismo define como un exceso de intervención estatal.

Además, La Libertad Avanza apunta a aprobar y girar al Senado la iniciativa que, en pos del equilibrio fiscal, acota el alcance del régimen de zona fría –que fue ampliado durante el gobierno de Alberto Fernández– y que deroga una serie de regímenes de promoción de hidrocarburos.

Con este temario de baja intensidad, el oficialismo busca reactivar la Cámara baja, y sumar un nuevo triunfo luego de que la semana pasada, en el Senado, LLA lograra aprobar con amplia mayoría el pliego de Carlos Mahiques como camarista. Nada menos que el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Guerra de sesiones en Diputados

Además de avanzar con la aprobación de proyectos, la sesión fue convocada a un horario poco típico: las 10 am. La elección no fue casual, sino para bloquear la convocatoria hecha por la oposición para las 11 horas.

Provincias Unidas Diputados Pichetto Lousteau De reunir el quorum, el oficialismo bloqueará la sesión pedida por la oposición. Mariano Fuchila

Con el socialista Esteban Paulón a la cabeza, los diputados que se ubican en las antípodas del gobierno de Javier Milei buscaban avanzar con una serie de proyectos que tienen a Adorni como protagonista, con el pedido de interpelación con posible moción de censura como plato fuerte.

En un primer momento, la sesión había sido convocada para la semana pasada, pero ante las bajas chances de reunir el quorum de 129, los diputados "patearon" la sesión para esta semana, con un temairo más amplio para así sumar más presencias. Entre los proyectos incorporados, se encuentran modificaciones a las licencias por cuidado; pedidos de informe por el incumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario; así como también una serie de iniciativas vinculadas al PAMI y al Plan Remediar.

De prosperar la sesión libertaria –se da por descontado que el oficialismo cuenta con el quorum para su puesta en marcha– la sesión de las 11 quedará “desactivada”. Así, el oficialismo se ahorra un nuevo dolor de cabeza con Adorni, quien desde hace dos meses copa la agenda a raíz de la evolución de su patrimonio, que no se condice con sus ingresos como funcionario público.