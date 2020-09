Volvió Duhalde: "Alberto Fernández está groggy, como estuvo De la Rúa o como estuve yo"

"Mi impresión es que el Presidente está groggy (confundido/mareado), está ''no contest'', como estuvo (Fernando) De la Rúa en un tiempo, como estuvo (Eduardo) Duhalde cuando gobernó. La explicación más benigna es ésa", sostuvo el ex jefe de Estado, utilizando una metáfora del boxeo cuando un púgil no responde debido a los golpes del rival.