El Consejo de la Magistratura avanza en el juicio político contra un juez acusado por el robo de monedas de oro

La Comisión rechazó las explicaciones presentadas por el juez, quien alegó que los hechos ocurrieron cuando aún no había sido nombrado magistrado y que, en consecuencia, no correspondía su juzgamiento como tal. No obstante, el dictamen recordó la doctrina ya establecida por el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento, que sostiene que si las conductas cuestionadas no fueron conocidas por el Senado al momento de otorgar el acuerdo para la designación judicial, pueden ser objeto de evaluación posterior.