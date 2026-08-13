Matthew McConaughey reveló cuál es la película que más ingresos le genera en su carrera

En una nueva entrevista, el actor afirmó que, después de más de 20 años, la película todavía le genera ingresos por derechos de autor.

El actor habló sobre una icónica comedia romántica y su éxito más de 20 años después.

Matthew McConaughey protagonizó numerosas comedias románticas, pero hay una en particular que, según él, todavía le genera dinero incluso después de 20 años.

En una nueva entrevista, el actor afirmó que, después de tantos años, la película Cómo perder a un hombre en 10 días todavía le genera ingresos por derechos de autor.

“Cómo perder a un hombre en 10 días es un regalo que no deja de sorprender”, dijo McConaughey en el podcast Happy Sad Confused. “Creo que probablemente sea mi comedia romántica favorita de todas las que he hecho”.

Añadió: “Y sigue siendo la película que mejor paga en taquilla de todas las que he hecho. Por mucho. Sin duda alguna”.

Otras comedias románticas en las que McConaughey ha participado incluyen The Wedding Planner (2001), Failure to Launch (2006), Fool's Gold (2008) y Ghosts of Girlfriends Past (2009), entre otras.

McConaughey dijo que antes podía identificar el pico en los derechos de autor, y comentó: "Cuando solo se trataba de DVD o cable, cada marzo recibía un cheque importante por el Día de San Valentín".

“Pero, a ver: para mí, dentro de ese género, la película es mi sello distintivo. Cómo perder a un chico en 10 días … es un referente indiscutible en el género de la comedia romántica”, añadió.

De qué trata Cómo perder a un hombre en 10 días

Donald Petrie dirigió Cómo perder a un hombre en 10 días, basada en el libro ilustrado de Michele Alexander y Jennie Long. El guion, escrito por Kristen Buckley, Brian Regan y Burr Steers, gira en torno al ejecutivo publicitario Benjamin Barry (McConaughey), quien apuesta a que puede enamorar a cualquier mujer. Al mismo tiempo, la escritora Andie Anderson (Kate Hudson) planea escribir un artículo sobre cómo lograr que un hombre te deje.

En una entrevista de 2024, la coprotagonista de McConaughey, Kate Hudson, reveló que estaba abierta a una secuela, diciendo en el programa Watch What Happens Live de Bravo: "Lo único que importa sería el guion y si a Matthew y a mí nos gustaría. Creo que ambos estamos totalmente abiertos, pero simplemente nunca se ha dado".