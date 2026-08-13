Neuquén aprobó narcotest obligatorios para diputados y funcionarios

La resolución fue aprobada por 30 votos positivos y solo dos negativos. De esta forma, los exámenes toxicológicos serán una condición para permanecer en cargos públicos.

La legislatura de Neuquén aprobó el protocolo que permitirá comenzar a realizar controles toxicológicos periódicos a los 35 integrantes de la Cámara de Diputados provincial. Los exámenes serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos .

Durante la sesión de este miércoles, los legisladores avalaron por mayoría la Resolución 1248 , que definió el procedimiento para implementar los testeos dentro del propio edificio legislativo. La iniciativa consiguió 30 votos positivos y dos negativos .

La medida surgió a partir de la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos , que el gobernador Rolando Figueroa reglamentó en febrero de este año. Hasta el momento, los controles todavía no se aplicaron en la Cámara debido a la falta de un protocolo específico.

La legislación impulsada por Figueroa estableció los exámenes toxicológicos como una condición para permanecer en cargos públicos dentro de los tres poderes del Estado provincial. Además, cada legislador deberá afrontar el costo de su propio análisis .

Según el protocolo aprobado, los controles tendrán una periodicidad mínima bimestral y alcanzarán a la totalidad de los diputados y diputadas en funciones. La convocatoria se efectuará de manera inmediata, personal y reservada.

Los testeos se harán exclusivamente dentro de las instalaciones de la legislatura de Neuquén, por lo que los funcionarios seleccionados no deberán trasladarse a establecimientos externos, de acuerdo con lo detallado.

La resolución fue aprobada por 30 votos positivos y solo dos negativos. @LegislaturaNqn

El área de Medicina Laboral de la Legislatura estará a cargo de la coordinación técnica del procedimiento y deberá actuar con independencia de las autoridades políticas. Además, articulará con el laboratorio o equipo habilitado por la autoridad sanitaria para efectuar los test rápidos.

Entre sus responsabilidades también estarán garantizar una correcta toma de muestras, proteger la privacidad y confidencialidad de los legisladores, preservar la cadena de custodia y dejar constancia tanto del desarrollo técnico del operativo como de cualquier inconveniente que pudiera producirse.

Los narcotest podrán efectuarse incluso durante las reuniones de comisión y las sesiones de la Cámara, incluidas las preparatorias y extraordinarias, además de las actividades de la Comisión Observadora Permanente.

En caso de que el primer test arroje un resultado positivo, el protocolo dispone que deberá realizarse un segundo estudio confirmatorio en un laboratorio debidamente habilitado.

Una ley que alcanza a los tres poderes de Neuquén

La implementación en la Legislatura forma parte de un proceso que comenzó en septiembre de 2025, cuando se sancionó la normativa que estableció los narcotest obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

En aquella oportunidad, la iniciativa recibió 29 votos afirmativos y dos negativos, estos últimos correspondientes a diputados del Frente de Izquierda. Horas después de la aprobación, Rolando Figueroa se convirtió en el primer funcionario en someterse al examen y obtuvo un resultado negativo.

“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, escribió el gobernador en su cuenta de X, donde publicó un video del procedimiento. Tras conocer el resultado, sostuvo que la iniciativa otorgaba “tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud” y remarcó que quienes toman “decisiones trascendentes” deben hacerlo con plena conciencia.

La normativa no se limita a los diputados provinciales, sino que comprende a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y autoridades de organismos autárquicos y empresas estatales.

La ley también establece que la negativa injustificada a someterse al control será considerada equivalente a un resultado positivo y podrá derivar en la pérdida del cargo.

Los análisis están destinados a detectar metabolitos correspondientes a sustancias como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras. La legislación general estableció una periodicidad mínima anual y dispuso la realización de los estudios en el laboratorio del Ministerio de Salud de Neuquén, mientras que el nuevo protocolo legislativo fijó controles al menos cada dos meses para los integrantes de la Cámara.