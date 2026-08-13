El PRO y La Libertad Avanza se reúnen en Casa Rosada para explorar un acuerdo de cara a 2027 + Agregar ámbito en









La reunión se realiza sin la presencia de Karina Milei, que había acordado con Mauricio Macri avanzar en la creación de una mesa de trabajo.

El PRO y LLA mantienen una reunón en Casa Rosada. Mariano Fuchila

La mesa de diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO comenzó este jueves en la Casa Rosada, con la ausencia de Karina Milei. El encuentro busca recomponer la relación entre ambos espacios y avanzar en un esquema de coordinación política con la mira puesta en las elecciones de 2027.

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La reunión se inició pasadas las 11 y asisten el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestón Institucional, Eduardo "Lule" Menem, por parte del oficialismo. En representación del PRO participan el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Fernando de Andreis.

La ausencia de Karina Milei es uno de los datos políticos del encuentro. La secretaria general de la Presidencia fue quien abrió el canal con Mauricio Macri y acordó con el expresidente la creación de esta instancia de diálogo. Sin embargo, decidió no participar personalmente de la primera reunión y delegó la negociación en dirigentes de su confianza.

El encuentro representa el primer paso formal después de la conversación telefónica que mantuvieron Karina Milei y Macri a comienzos de esta semana. Según trascendió, el diálogo duró alrededor de media hora y permitió habilitar una nueva etapa en una relación atravesada por meses de tensiones, cruces públicos y diferencias sobre la estrategia política del Gobierno.

El objetivo inmediato es comenzar a construir confianza y explorar acuerdos, tanto en la agenda legislativa como en la coordinación política y territorial. La posibilidad de una alianza electoral todavía no está cerrada ni definida, pero el horizonte de 2027 atraviesa las conversaciones desde el inicio.

El acercamiento se produce después de una serie de señales del Gobierno hacia el PRO. Javier Milei había bajado recientemente el tono de sus críticas a Mauricio Macri y aseguró que no mantiene un enfrentamiento personal con el expresidente. Incluso destacó que aprendió de su experiencia de gobierno y reconoció el respaldo que recibió del macrismo durante los primeros meses de su gestión. En paralelo, el PRO también comenzó a revisar su estrategia frente a La Libertad Avanza. Macri habilitó la negociación, aunque mantiene sus reservas sobre el Gobierno. El expresidente planteó ante la conducción partidaria que continúa siendo escéptico respecto de un entendimiento, pero considera necesario agotar las posibilidades de cooperación para evitar que una eventual fragmentación favorezca al peronismo. La Provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales terrenos de negociación. Allí LLA y el PRO ya comenzaron a explorar puntos de coincidencia y posibles esquemas electorales. Entre las conversaciones aparece la posibilidad de una candidatura de Diego Santilli para la Gobernación, aunque por ahora no existe una definición formal al respecto.