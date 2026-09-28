Vence el plazo para dictaminar morosidad: oficialismo y oposición negocian contra reloj + Agregar ámbito en









A partir de las 12, se celebra el plenario de comisiones emplazado en la última sesión. Mientras La Libertad Avanza negocia un texto con sus aliados, los bloques opositores se las ingenia para llegar lo menos dividida al plenario de comisiones que se celebra este martes. Todavía no hay fecha para llevar el tema al recinto.

Los bloques opositores apuntan a llegar ordenados al plenario de comisiones.

Tal cual se votó en la última sesión de la Cámara baja, este martes las comisiones de Finanzas y de Defensa del consumidor se reúnen para dictaminar y dejar listo para llevar al recinto los proyectos que buscan darle una respuesta a las cerca de 6 millones de familias que se encuentran en situación de morosidad, además de los casi 20 millones de endeudados. Mientras el oficialismo negocia un texto con sus aliados, la oposición se las ingenia para llegar lo menos dividida a la hora de firmar los dictámenes. Todavía no hay fecha para llevar el tema al recinto.

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La cita es a las 12. Y la oposición no la tiene nada fácil: si bien logró aunar fuerzas detrás de este tema, e incluso puso contra las cuerdas al oficialismo a tal punto que decidió avanzar con una propuesta propia, todavía resta que se pongan de acuerdo en la letra chica del proyecto que buscan llevar al recinto. "Hay que encontrar un acuerdo: hay diferentes miradas", reconoció un diputado.

La principal bancada de la oposición, Unión por la Patria, ya logró unificar los proyectos de sus diputados en un único texto. “Tenemos una propuesta consolidada desde hace una semana, que vamos mejorando todo el tiempo. Es una propuesta integral, abarcativa de las distintas realidades, operativa, y que empodera claramente al deudor para su renegociación con el acreedor. Pero, queremos tratar de sumar a todos los que podamos sumar”, dijeron desde el espacio en el que conviven más de 90 diputados.

Según pudo saber este medio, el PJ y al menos parte de Provincias Unidas estarían muy cerca de acordar un único texto, al que también podría sumarse la Coalición Cívica. El objetivo es contentar al grueso de los 133 diputados que forzaron el debate en comisión de este tema, ante el rechazo libertario.

El objetivo de máxima es que todos los bloques acuerden un único texto. Pero la tarea no es sencilla. Hay diferentes miradas frente a un tema que resulta complejo. De hecho, se presentaron cerca de 80 proyectos en total. Por eso, no se descarta que el martes, en comisión, la oposición dictamine más de un texto. Y que las negociaciones sigan en pie hasta el día de la sesión. De hecho, según pudo saber Ámbito, Argentina Federal, bloque que conduce el misionero Oscar Herrera Ahuad irá con dictamen propio, y está en negociaciones con el MID para ir en tándem.

En tanto, La Libertad Avanza apunta a firmar un dictamen de comisión junto con sus principales aliados: el PRO y la UCR. Aunque, con la bajada de línea del presidente Javier Milei: “el endeudamiento es un asunto entre privados”. Esta apuntaría a brindarle mayor información al consumidor y transparencia de composición de tasas y costos financieros. A esto se le suma que tienen en el radar alguna propuesta respecto a educación financiera y otras sobre fraude financiero. La sesión todavía no tiene fecha En la oposición van paso a paso. En principio, están trabajando para llegar ordenados al plenario del martes. Saldada esta instancia, empezarán a barajar cuándo llevar ambos temas al recinto: morosidad y discapacidad, que se dictaminó la semana pasada. “El panorama recién lo vamos a tener después del dictamen de morosidad”, dijo una importante fuente opositora. Además, hay que tener en cuenta que hay varias agendas en paralelo en la Cámara baja. Por un lado, este miércoles empieza a tratarse en comisión el proyecto de soberanía de Malvinas que empuja el presidente Javier Milei; también ingresó el Presupuesto 2027. Y a esto hay que sumarle que varios legisladores están de viaje, participando de distintas actividades de diplomacia parlamentaria. La oposición deberá tener los votos muy bien contados: llevar el tema al recinto y que se imponga el texto libertario sería una derrota no menor. Por ahora, el futuro de la ley tiene un final abierto.

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