El Frente de Izquierda hará una asamblea para definir su postura en el balotaje

El ex candidato presidencial del FIT, Nicolás del Caño, llamó a votar "en blanco o nulo" tanto en 2015 como en 2019. Sin embargo, la actual candidata a jefa de gobierno, Vanina Biasi, aseguró que el espacio llevará a cabo una asamblea para determinar si toman una postura en particular. Teniendo en cuenta que Javier Milei, candidato de la ultraderecha, está del otro lado, no se descarta la posibilidad de que acompañen a Sergio Massa.