El fuerte mensaje de Miguel Ángel Pichetto para el Gobierno tras la ley Bases: "No volvamos a repetir la pavada de una ley con 400 artículos"

El titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto , dejó un claro y contundente mensaje al Gobierno este domingo, tras la sanción de la ley Bases en la Cámara de Diputados . El legislador dialoguista pidió que desde el Ejecutivo no manden "de nuevo" otra ley de "400 artículos" al Congreso y dijo además que " el Gobierno se ponga a gestionar y trate de recuperar la economía".

En declaraciones a Radio Rivadavia hoy, Pichetto fue muy claro y dejó un mensaje contundente al Gobierno: "La hojarasca son las hojas que se caen y hay que tirarlas a la basura", ironizó el legislador. "Espero que el Gobierno se ponga a gestionar y trate de recuperar la economía", subrayó.

Y remató: "Hace falta profesionalidad, hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más cortas. No vengan ahora de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo Sturzenegger, en volver a repetir la pavada esa porque me parece que no se avanzaría".

Federico Sturzenegger se suma oficialmente al Gobierno esta semana

El presidente Javier Milei confirmó que Federico Sturzenegger se sumará al Gobierno tal como se había adelantado. Su nombramiento oficial será la semana que viene, el cual será publicado en el Boletín Oficial.

Se prevé que el economista ocupe un cargo de mayor relevancia dentro del Gabinete, aunque aún se mantiene el misterio sobre qué área tendrá a su cargo. "La semana próxima vamos a realizar el nombramiento de Sturzenegger", comentó el jefe de Estado, quien también adelantó que el economista llevará adelante un "ministerio que se encargará de llegar adelante las reformas".

Sobre las reformas en cuestión, Milei indicó que lo primero para sacar es "la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes".

"Por otra parte, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar como consecuencia del rebote, porque Argentina consiguió un piso aproximadamente entre marzo y abril, los indicadores líderes están mostrando tasas positivas", completó.

En diálogo con LN+, el Presidente aseguró que "Argentina en términos de libertad económica va a escalar 90 puestos y comienza a parecerse a paises como Alemania, Francia e Italia. Esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Lo que implica eso en términos de reducción de pobres, indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida, cuestión estructural”.