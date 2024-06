Semestre post Bases: menos dialoguismo, gobernadores al acecho y necesidad de resultados

El triunfo del Gobierno con la aprobación de la ley Bases será una bisagra. No solo porque el propio Presidente anunció que la gestión pasa a la fase dos, con un reseteo y nuevos objetivos anticipados por este medio , sino porque Javier Milei tendrá otros desafíos políticos (amén de los judiciales) por el reacomodamiento de la oposición. Gobernadores y bloques legislativos concedieron en favorecer al Gobierno para que obtenga las herramientas que buscaba, pero ahora empezarán a tener agenda propia y a plantear exigencias a la Casa Rosada . En especial, que se cumplan las promesas de fondos y de obras . La fila de reclamantes dobla en la esquina. Sacaron turno los radicales y el PRO, que mira con atención la elección interna de hoy en Mendoza .

Además, la sociedad empezará a demandar mejoras en el bolsillo, dado que la “casta” le dio las herramientas al Presidente que tanto buscaba. “Milei representa la esperanza, y para mantenerla hay que sostener los logros económicos”, mencionaron desde la Casa Rosasa. Tal vez, el problema es que esos logros que ve el Gobierno no se estén percibiendo en la calle: mayor desempleo, caída del consumo, una recuperación que no aparece, pymes en colapso. Entonces, la esperanza dependerá no de “sostener” sino de que aparezca, al menos, un rayo de luz, con una maquinaria que se centró en indicadores alejados del sistema productivo. Sin ir más lejos, el viernes se difundió el reporte de patentamientos de autos 0KM de junio que reflejó una baja superior al 25% contra el mismo mes de 2023, con un primer semestre de descenso interanual de más de 22%. Desplome de la actividad que está fuera del radar de los “logros” que quiere sostener el Gobierno.