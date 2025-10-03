El Gobierno aclaró que al Gabinete lo define el Presidente, en la previa de la reunión entre Javier Milei con Mauricio Macri

Así lo manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni. En tanto, calificó el cónclave del fin de semana como "una charla de dos amigos".

El vocero presidencial, Manuel Adorni , se refirió al vínculo entre el presidente Javier Mile i y el titular del PRO, Maur i cio Macri . En este marco, calificó el encuentro del pasado domingo como "una charla de dos amigos y de carácter privado".

Horas antes de que se concrete una nueva reunión, que se llevará a cabo este viernes por la tarde en la residencia presidencial de Olivos, Adorni remarcó: "El Gabinete siempre lo define Milei, nadie lo va a condicionar".

"Si hay cambios en el Gabinete los va a definir el presidente de la nación y nunca va a estar condicionado por nadie", fueron las palabras que usó el vocero presidencial para referirse a las versiones que señalan que el expresidente intenta colaborar en el armado del equipo de ministros luego de las elecciones del 26 de octubre.

El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y…

El presidente Javier Milei volverá a reunirse este viernes en la Quinta de Olivos con el titular de PRO, Mauricio Macri, con el objetivo de seguir recomponiendo el vínculo tras los roces de los últimos meses y luego del encuentro que ya mantuvieron el domingo último.

El encuentro será este viernes por la tarde, aún sin horario confirmado, ya que ambos tienen planeado viajes en breve, con Milei partiendo a Entre Ríos el sábado para seguir encabezando la campaña electoral de cara al 26 de octubre, mientras que Macri tiene pautado abandonar Buenos Aires el domingo, según trascendió.

El fin de semana pasado se había desarrollado la primera reunión entre ambos tras un año sin verse cara a cara, producto de la tensión política que se fue creando y que tuvo su pico en las elecciones porteñas de mayo pasado cuando La Libertad Avanza logró imponerse al PRO en su bastión.

En aquel momento, Macri lanzó duras críticas contra el partido violeta por supuesta campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato, mientras que Milei lo tildó de "llorón" en el mismo día de la votación. Hacía rato que habían quedado atrás los periódicos encuentros en los que ambos degustaban un menú fijo de milanesas con ensalada.

Pero tras los numerosos traspiés políticos y económicos que comenzó a acumular el oficialismo tras aquel triunfo porteño, el Gobierno comenzó a ver la necesidad de recomponer el vínculo con los espacios políticos y gobernadores de la oposción dialoguista.

Para eso, varios funcionarios y hasta el propio Presidente vienen realizando reuniones para tratar de alinear nuevamente a la oposición menos dura y evitar en el futuro episodios desfavorables, como nuevos cachetazos en el Congreso.