30 de septiembre 2025 - 12:55

Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en Olivos: de qué hablaron

El titular del PRO utilizó su cuenta de X para dar cuenta del encuentro. En tanto, el Presidente ratificó que le agradeció por su apoyo.

El presidente Javier Milei recibió en Olivos a Mauricio Macri. 

Mariano Fuchila

"El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año", escribió el exmandatario.

En su posteo, el fundador del PRO reveló cuál fue el eje de la conversación. Según sus palabras, la reunión tuvo "siempre la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

Qué dijo Javier Milei sobre su vínculo con Mauricio Macri

El propio Javier Milei, en una entrevista con Antonio Laje en A24, contó cómo se gestó el acercamiento. "Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas", explicó el Presidente.

"A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos", sentenció Milei, confirmando la buena sintonía del encuentro del fin de semana.

Como contó Ámbito, el mandatario se comunicó telefónicamente desde Nueva York para agradecerle las palabras públicas de respaldo que el expresidente tuvo en los últimos días. Ambos coincidieron en la necesidad de retomar conversaciones en Buenos Aires, con el objetivo de “encarar las reformas estructurales” que el Ejecutivo busca instalar.

Desde el Gobierno se apuraron en aclarar que el contacto nada tiene que ver con el pedido de EEUU de mayor gobernabilidad. El martes pasado, tras la reunión de Macri con la tropa del PRO, en la Casa Rosada se escuchaban críticas tajantes: aseguraban que el exmandatario “no aporta nada” al escenario político actual. Sin embargo, apenas un día después y en paralelo al anuncio del auxilio económico norteamericano, el ministro del Interior, Guillermo Francos, difundió una foto sonriente junto a Macri. La sucesión de hechos fue leída como un cambio en la estrategia oficial.

