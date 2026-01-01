El 2025 de la política argentina: denuncias por corrupción, crisis e internas y la victoria del Gobierno en el tramo final

El 2025 fue un año intenso marcado por los sobresaltos en la política nacional. Desde las elecciones legislativas, denuncias por corrupción y crisis en la Casa Rosada hasta el triunfo del Presupuesto 2026 en el final, los hechos más destacados.

Milei, a su estilo, logró los objetivos políticos que el oficialismo tenía en su hoja de ruta en 2025.

El 2025 ya se fue y con él, Javier Milei cumplió la mitad de su mandato. Fue un año intenso, lleno de curvas, sobresaltos, show y escándalos que salpicaron a la política nacional. Desde las crisis en el Gobierno por los casos de corrupción en ANDIS y $LIBRA , candidatos oficialistas con presuntos vínculos con el narcotráfico a un resultado electoral arrollador en las urnas, hasta el rotundo apoyo de Estados Unidos a la Argentina y la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso de hace pocos días, en medio de las constantes tensiones con los gobernadores .

El repaso de los temas políticos más importantes de 2025 y lo que viene para un 2026 que promete acción entre bambalinas en Casa Rosada, el Congreso y más.

El caso de presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue uno de los principales escándalos de 2025 que impactó políticamente al gobierno de Javier Milei.

La causa se hizo pública tras la filtración de audios del entonces director del organismo, Diego Spagnuolo , en los que describía un presunto esquema de corrupción en el que se direccionaban compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad a determinadas empresas —como la Suizo Argentina y otras droguerías— a cambio de pagos indebidos.

El Gobierno reaccionó desplazando a Spagnuolo del cargo y garantizando que el caso sería investigado, aunque también negó vinculaciones directas con el presidente o su familia. Las sospechas incluso alcanzaron a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, mencionada en algunas grabaciones, aunque no hay condenas firmes hasta el momento.

Diego Spagnuolo Karina Milei Javier Milei Martín Menem Diego Spagnuolo generó un cortocircuito en el Gobierno por la denuncia en ANDIS.

$LIBRA y las alertas sobre el ecosistema financiero

Otro episodio que incomodó al oficialismo fue el caso $LIBRA, que puso bajo la lupa operaciones financieras, vínculos privados y vacíos regulatorios.

Aunque el Gobierno buscó despegarse rápidamente, el tema se instaló en la agenda política y parlamentaria como símbolo de los riesgos de una desregulación acelerada y de la falta de controles en sectores sensibles.

José Luis Espert: la baja de su candidatura por vínculo con empresario acusado de narcotráfico

El diputado nacional José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a renovar su banca en la provincia de Buenos Aires, se vio envuelto en una polémica por su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

La denuncia, impulsada por el dirigente Juan Grabois, señalaba que Espert había recibido u$s200.000 de una compañía vinculada a Machado en el pasado, lo que abrió un foco de cuestionamientos sobre la moralidad e idoneidad del candidato. Como consecuencia del impacto político y mediático de la denuncia, Espert decidió declinar su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y también pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato, alegando “motivos particulares”.

El jefe de Gabinete del gobierno, Guillermo Francos, reconoció posteriormente que el caso había causado “daño” al oficialismo, al poner en evidencia errores en la selección de candidatos y en el manejo de la comunicación pública del tema.

José Luis Espert Espert debió bajar su candidatura a días de las elecciones ante el escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, por financiamiento de la campaña.

La derrota en la provincia de Buenos Aires, un golpe político para Milei

El resultado adverso en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre pasado fue uno de los datos políticos más sensibles del año. El distrito más grande del país volvió a mostrar su peso estructural y le puso un límite concreto al proyecto oficialista, en lo que se proyectaba como una derrota fuerte del oficialismo en los comicios nacionales de octubre.

Los malos resultados en la Provincia no solo tuvieron un impacto electoral, sino también simbólico: confirmó que el ajuste y la confrontación discursiva tienen un techo político en el conurbano bonaerense y revalorizó el rol del peronismo bonaerense como actor central.

Axl Kicillof elecciones

Victoria plena del oficialismo en las elecciones nacionales de octubre

En las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Gobierno logró consolidar su presencia en el Congreso, con una performance que, si bien no le otorgó mayoría automática en ninguna cámara, consiguió reforzar su representación y contener la dispersión de votos hacia agrupaciones alternativas. El resultado fue interpretado por el oficialismo como un respaldo a su gestión económica y un aval político para continuar con su agenda de reformas.

Los comicios que se realizaron en medio de los escándalos de los casos de ANDIS y de Espert (quien bajó su candidatura a días de la elección) mostraron un equilibrio de fuerzas favorables al Ejecutivo, consolidando un bloque legislativo que permitió negociaciones más estables en proyectos y reformas clave del año próximo.

Javier Milei Voto Elecciones Legislativas 2025 Triunfo arrollador de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Mariano Fuchila

Aprobación del Presupuesto 2026: un paso crucial para la gobernabilidad

Meses después de las elecciones, el Congreso sancionó el Presupuesto 2026, una herramienta central para la administración de los recursos públicos de este año. El plan fiscal fue aprobado luego de intensas negociaciones con diferentes bloques parlamentarios, lo que evidenció la capacidad del Gobierno para tejer acuerdos políticos y transversales en temas económicos fundamentales, a pesar de su falta de mayoría automática.

La sanción del Presupuesto fue celebrada por Milei como un triunfo de gobernabilidad, ya que habilita la continuidad del plan económico y de la capacidad de diálogo con gobernadores que muchas veces le son esquivos en las conversaciones y acuerdos políticos.

Alianza con Estados Unidos: un giro estratégico en política exterior

Durante 2025, Argentina profundizó su relación diplomática y estratégica con Estados Unidos, en una serie de encuentros bilaterales y declaraciones públicas que marcaron un cambio respecto a años anteriores. El Gobierno buscó fortalecer la cooperación con Washington en materia económica, energética y geopolítica, lo que fue interpretado como un alineamiento más estrecho con uno de los principales actores globales.

Como respuesta, Donald Trump, de la mano del secretario del Tesoro estadunidense Scott Bessent, otorgaron un swap de u$s20.000 millones a la Argentina, lo que elevó la confianza y las expectativas del Gobierno de Milei.

Para el oficialismo, este vínculo no solo representa una oportunidad económica, sino también una señal de estabilidad política y credibilidad internacional, en un año marcado por debates sobre liderazgo geopolítico regional.