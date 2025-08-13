El Gobierno anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes universitarios entre septiembre y noviembre

En el marco del paro nacional que comenzó el lunes y terminará este viernes , el Gobierno anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre . Además, habrá adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo , que será asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano , desde la Casa Rosada destacaron que con esta decisión se consolida una "política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo" de las universidades y destacaron que en 2024 "se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias".

El Gobierno hizo hincapié en contrastar la situación actual de las casas de altos estudios con el contexto durante la gestión del expresidente Alberto Fernández . De esta manera, señalaron que durante todo 2023, pese a la inflación, no hubo "ninguna actualización", mientras que "desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%".

A su vez, agregaron que "en materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional ".

En esta misma línea, desde la administración libertaria sostuvieron que los gremios universitarios habían acordado una paritaria del 0% con el gobierno anterior para febrero de 2024, "en un gesto que expresaba la expectativa de que el candidato Sergio Massa resultara electo", consideraron desde la Casa Rosada.

"Tras esa situación, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8%, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0%" destacaron.

A su vez, en el mismo comunicado también se habló de la situación de los hospitales universitarios, los cuales recibieron un "aumento del 246% en la función salud, que pasó de $14.403.479.661 en 2023 a $49.840.264.997 en 2024".

"En 2025, además de mantener el mismo crédito asignado en 2024, se dispuso una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, reforzando su capacidad de atención médica y el desarrollo de las funciones de docencia e investigación", concluyeron.

Paro universitario en el comienzo del segundo cuatrimestre

La decisión del Gobierno se da en el marco de un fuerte paro universitario que comenzó el lunes pasado y que finalizará este viernes. La medida, en la semana de inicio del segundo cuatrimestre, se toma luego de la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de financiamiento universitario y la advertencia presidencial de un nuevo veto.

En particular, el reclamo no es sólo por mejoras salariales, sino también por financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología.

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, presentado por los rectores de las universidades nacionales en mayo de este año.

Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones -a un voto de los dos tercios-, la Cámara baja aprobó el proyecto que establece la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas

Aún resta el tratamiento del proyecto por parte del Senado, en el que la oposición legislativa contaría con la mayoría para convertir en ley la iniciativa universitaria. En ese marco, Javier Milei concretó una presentación en cadena nacional en donde anticipó que volvería a rechazar medidas que involucren nuevas partidas presupuestarias.