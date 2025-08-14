Los increíbles números de las tiendas YPF FULL: venden millones de café, medialunas, alfajores y hamburguesas

Los datos de YPF son asombrosos. En el primer semestre del año vendió casi 100.000 café por día.

YPF FULL cerró el primer semestre de 2025 con cifras récord en sus ventas, consolidando su liderazgo como la cadena de tiendas de conveniencia más elegida por los argentinos. Entre enero y julio, la marca registró un crecimiento de casi 15% en las ventas de café respecto al mismo período de 2024, alcanzando las 20.002.308 tazas servidas , lo que equivale a un promedio de 97.700 cafés diarios .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“En FULL trabajamos para ofrecer una propuesta de calidad cada vez más cercana a nuestros clientes. Queremos que nuestra oferta refleje la diversidad de la Argentina, por eso vamos a comenzar a incorporar productos regionales que representen la identidad y los sabores de cada rincón del país”, afirmó Horacio Marín , presidente y CEO de YPF.

La propuesta de YPF FULL va mucho más allá del café. En los primeros siete meses de 2025, se vendieron 29.316.448 medialunas , convirtiéndose en uno de los productos más demandados. También se despacharon 4.585.619 hamburguesas , que posicionan a la marca como la segunda en ventas a nivel nacional , y 2.021.036 alfajores Full , reflejando la diversidad de la oferta gastronómica.

El éxito de YPF FULL se apoya en una red de más de 1.114 tiendas distribuidas en todo el país y en el Real Time Intelligence Center de Comercialización , que permite analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes. Gracias a esta herramienta, se optimiza la oferta de cada tienda según la demanda local y se diseñan experiencias cada vez más personalizadas.

A través del Real Time Intelligence Center de Comercialización, YPF puede analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes de FULL.

“Desde YPF trabajamos con una mirada integral que combina datos, creatividad y conocimiento del negocio para diseñar propuestas diferenciales, fortalecer la marca y acompañar el crecimiento de toda nuestra red”, destacó Guillermo Garat , vicepresidente de Relaciones Institucionales.

Con esta estrategia, YPF FULL refuerza su compromiso con la calidad, la innovación y la cercanía, y se afianza como un referente indiscutido en el mercado argentino de tiendas de conveniencia.

YPF inauguró la estación de servicio más moderna de América Latina

La petrolera de bandera YPF puso en funcionamiento la estación de servicio más moderna de América Latina, ubicada en la esquina de Figueroa Alcorta y Echeverria en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta nueva estación resume los principales conceptos con los que vino trabajando la compañía para modernizar y brindarle una mejor experiencia al cliente en el marco del programa de Estaciones del Futuro.

La digitalización, la sustentabilidad y la transformación de la estación en un espacio de encuentro multipropósito son los ejes que guiaron su diseño.

La estación aporta aspectos constructivos en materia de sustentabilidad como son los vidrios DVH de la tienda FULL, para un mejor aislamiento térmico; sensores de intensidad de luz; amplio jardín en el techo que se riega con agua acumulada de lluvia; paneles solares que alimentan el espacio para bicicletas y monopatines; y el novedoso Y-ALGAE un dispositivo de microalgas que permite purificar el aire generando oxígeno y disminuye la cantidad de dióxido de carbono.

FULL YPF Estación de servicio

Cuenta con un total de 7 islas de carga multiproducto, con surtidores de última tecnología, permitiendo atender 14 autos en simultáneo, duplicando la capacidad que tenía la estación previa a su renovación.

Otro aspecto innovador es el BOXES totalmente renovado con 2 posiciones y doble altura que permite realizar servicios no solo a vehículos livianos sino también a utilitarios de gran porte.

La tienda Full cuenta con tótems de autogestión para pedir y retirarlo por el Auto Full

La tienda FULL suma nuevos módulos que permitirán agilizar y facilitar la experiencia de compra. Se incorporaron tótems de autogestión para realizar el pedido y retirarlo por el AUTO FULL o directo por la tienda.

Los clientes disponen, además, del servicio que escanea y retira en expendio de snacks y bebidas de forma rápida, sin filas, y utilizando como medio de pago la APP YPF a través de un código QR.

Dispone, además, de un área de trabajo colaborativo “FULL WORK” con todas las comodidades y tecnología de una oficina.