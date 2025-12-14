Conmoción en Australia: así fue como un civil desarmó a uno de los terroristas en pleno ataque + Seguir en









Un héroe anónimo se hizo viral al ser grabado en el momento en que desarmó a uno de los atacantes del incidente ocurrido en Bondi Beach. Hasta el momento hay 10 muertos y varios heridos.

El momento exacto en el que un hombre arremete por la espalda contra uno de los atacantes y logra desarmarlo.

La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para cambiar el curso de una tragedia. En medio de un ataque antisemita en Australia, cuando el agresor ya había comenzado a sembrar pánico, un civil decidió intervenir y logró desarmar al atacante, evitando lo que pudo haber sido una masacre. El episodio ocurrió a plena luz del día y frente a testigos que, hasta ese momento, sólo atinaban a huir.

Según reconstruyeron las autoridades, el agresor había irrumpido con consignas antisemitas y un arma blanca, generando caos entre las personas que se encontraban en el lugar. En ese contexto, un hombre —cuya identidad no fue revelada— actuó con rapidez y sin dudar: se abalanzó sobre el atacante, lo redujo y logró inmovilizarlo hasta la llegada de la policía. La secuencia fue registrada por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Video: un civil desarmó a un atacante en Australia La intervención del civil fue clave para que el episodio no escalara. Fuentes policiales confirmaron que el agresor fue detenido y que se investiga el hecho como un ataque de odio con motivación antisemita, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de delitos en distintos países. Las autoridades australianas destacaron el accionar del ciudadano, aunque remarcaron que no se debe fomentar la confrontación directa ante situaciones de este tipo.

video ataque terrorista australia civil El ataque volvió a poner en agenda el debate sobre la violencia extremista y los discursos de odio, incluso en sociedades consideradas estables y seguras. Mientras avanza la investigación judicial, la imagen del civil enfrentando al agresor quedó como símbolo de un gesto individual que, por azar o coraje, logró frenar el terror cuando parecía inevitable.

