El Gobierno condenó el ataque terrorista en Australia: "Una amenaza grave contra la convivencia democrática"

A través de un comunicado la Cancillería expresó su rotundo rechazo a las acciones ocurridas en Bondi Beach. Antes, el presidente Javier Milei se había solidarizado con las víctimas en las redes sociales.

La Cancillería publicó este domingo un comunicado sobre el ataque ocurrido en Australia. Cancillería.gob.ar

El Gobierno condenó enérgicamente el ataque terrorista ocurrido este domingo en Bondi Beach, Australia, que provocó al menos 10 muertes y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá. En paralelo, el presidente Javier Milei se solidarizó con las víctimas del violento incidente.

"El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia", expresa el comunicado divulgado en las redes sociales hoy.

Comunicado de la Cancillería por el ataque terrorista en Australia La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia.

Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones.

LA REPÚBLICA ARGENTINA CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA CONTRA LA COMUNIDAD JUDÍA EN SIDNEY



La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sidney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia… — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 14, 2025 Javier Milei repudió el ataque en Australia El presidente Javier Milei repudió el atentado terrorista ocurrido este domingo por la mañana en Bondi Beach, en Australia, en el que dos tiradores mataron a por lo menos 10 personas durante una fiesta judía.

"Horror. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad", escribió este domingo por la mañana en su cuenta de X. "Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO'. ¡ÁNIMO!", añadió el jefe de Estado.

Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".

El posteo llegó pocas horas después de que se conociera la noticia del incidente, por el que fue detenido uno de los agresores, que se encuentra gravemente herido. El otro fue abatido por la policía durante el tiroteo.