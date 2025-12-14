Brutal ataque en Australia: quién es Naveed Akram, uno de los tiradores que mató al menos a 11 personas durante una fiesta judía

La policía australiana identificó a uno de los autores del ataque a tiros contra la comunidad judía durante la celebración de Janucá en una playa de Sidney. El atentado dejó al menos 11 muertos y motivó allanamientos en los suburbios de la ciudad mientras avanza la investigación.

Naveed Akram, de 24 años y origen pakistaní, fue identificado por la policía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los atacantes fue identidicado como Naveed Akram , un joven de 24 años, de origen pakistaní y musulmán, nacido en Lahore. La información fue difundida por la cadena ABC News, que citó a un oficial de la fuerza de seguridad local.

Según informaron las autoridades, el ataque ocurrió en una zona concurrida, donde varias personas celebraban la festividad religiosa. El agresor habría actuado solo y fue interceptado por civiles y efectivos policiales que se encontraban cerca del lugar. La situación provocó momentos de pánico entre los presentes, aunque no se registraron víctimas fatales.

La policía confirmó que el hecho está siendo investigado como un acto de odio , en un contexto de creciente preocupación por episodios de violencia antisemita en distintos países. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se analizan sus antecedentes y posibles vínculos con grupos extremistas.

Desde el gobierno australiano y referentes comunitarios repudiaron el ataque y reafirmaron el compromiso de reforzar la seguridad en eventos religiosos y espacios públicos. “No hay lugar para el odio ni la violencia en nuestra sociedad”, señalaron voceros oficiales, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del episodio.

El comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, pidió cautela ante las especulaciones que circularon en redes sociales. “Este no es momento de represalias, es momento de permitir que la policía cumpla con su deber”, sostuvo.

Además, aclaró que el sospechoso “no tenía antecedentes policiales ni era alguien que estuviéramos investigando”. Las autoridades no precisaron si Akram fue abatido durante el ataque o si es el herido grave que permanece internado.

El atentado ocurrió mientras miles de personas celebraban Janucá, una de las festividades más importantes del calendario judío. La investigación continúa bajo estricta reserva, mientrasAlicia mientras se intenta reconstruir la red de vínculos y motivaciones del ataque.