Brutal ataque en Australia: qué se sabe hasta ahora del incidente en una fiesta judía que dejó al menos 11 muertos

Al caer la tarde del sábado, lo que debía ser una jornada festiva por el inicio de Janucá , la tradicional festividad judía, se transformó en una tragedia en Bondi Beach , uno de los puntos más emblemáticos de Sidney en Australia . Dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud reunida en el evento “Chanukah by the Sea” y dejaron al menos 11 personas muertas y 29 heridas , según confirmó la policía local.

La celebración, organizada por la comunidad judía local y al que asistían cientos de familias, turistas y vecinos , fue interrumpida por una ráfaga de disparos alrededor de las 18:47 hora local , provocando escenas de pánico y desesperación entre los asistentes. Testigos describieron las detonaciones como “ disparos interminables desde un punto elevado cercano al evento ”.

Las fuerzas de seguridad de Nueva Gales del Sur rápidamente acudieron al lugar, estableciendo un cordón de emergencia y solicitando a la población resguardarse mientras se controlaba la situación. La policía informó que uno de los atacantes fue abatido en el lugar , y que otro fue detenido en estado crítico tras enfrentarse a los efectivos . Se investigan posibles vínculos con un tercer sospechoso.

En el operativo, también fueron localizados artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a los agresores , que posteriormente fueron neutralizados por equipos especializados.

Entre los fallecidos se encuentran asistentes al evento y transeúntes , incluyendo niños y adultos mayores. La cifra de heridos incluye varios policías que acudieron a socorrer a las víctimas , algunos de ellos en estado grave. Imágenes difundidas en redes muestran escenas caóticas, con personas cubiertas de sangre y familias tratando de huir del lugar.

Testigos grabaron momentos de pánico total cuando las primeras detonaciones resonaron en la playa y zonas adyacentes, obligando a muchos a buscar refugio en bares y comercios cercanos al paseo costero.

Calificación del hecho y condenas internacionales

Las autoridades australianas clasificaron el hecho como un ataque terrorista con motivación antisemita. El primer ministro Anthony Albanese convocó de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad, describiendo lo ocurrido como un “acto devastador de violencia diseñado para atacar a la comunidad judía”.

Líderes de todo el mundo condenaron el ataque. El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó el ataque como un “vil acto terrorista contra judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá” y urgió al Gobierno australiano a combatir lo que describió como una creciente ola de antisemitismo.

Comunidad en duelo y medidas de seguridad

La tragedia en Bondi Beach rompió la tranquilidad de una ciudad acostumbrada a celebraciones veraniegas y reavivó el debate local e internacional sobre la seguridad de eventos comunitarios y el auge de actos de odio. Las autoridades policiales mantuvieron precauciones excepcionales y reiteraron a la población la importancia de seguir las indicaciones oficiales mientras se extiende la investigación.

Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas comenzaron a reunirse para rendir homenaje a los fallecidos, en medio del profundo dolor y la conmoción que dejó este ataque que ha marcado uno de los capítulos más trágicos en la historia reciente de Australia.

“Es un héroe, al 100 %”, dice el primo del hombre que enfrentó a uno de los atacantes en Bondi Beach

Un transeúnte que aclamado como un héroe por enfrentar a uno de los atacantes durante el ataque en Bondi Beach fue sometido a una cirugía tras resultar herido, dijo su primo. El hombre fue visto en imágenes que circularon ampliamente en redes sociales forcejeando y arrebatando un arma de fuego a uno de los atacantes. Recibió disparos y fue trasladado a un hospital para una operación, informó la afiliada de CNN 7News.

Al hablar con 7News desde las afueras de un hospital en Sydney, su primo dijo que los médicos le informaron que su familiar estaba “bien” y que pronto les permitirían entrar a visitarlo. “Es un héroe, al 100 %, es un héroe”, dijo. “Tiene dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la mano”.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un transeúnte enfrentando a uno de los atacantes y forcejeando para quitarle un arma durante el ataque a tiros en Bondi Beach el domingo. El hombre fue elogiado posteriormente como un “verdadero héroe” por el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

video ataque terrorista australia civil

Noticia en desarrollo.-