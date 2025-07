El Gobierno ante el dilema de judicializar la sesión: las cartas que intenta sacar de la manga

Acompañado de gran parte de su Gabinete, el jefe de Estado pisó luego de la votación en el Congreso la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , en ocasión de su 171° aniversario. Desde allí, volvió a calificar de "ratas" y "degenerados fiscales" a los legisladores y trató a la vicepresidenta Victoria Villarruel de "traidora", sin nombrarla. Al mismo tiempo, ratificó la estrategia oficial frente a la sanción del Senado -que ya había sido anticipada por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos-, que pone al Ejecutivo frente a un dilema: si el Gobierno veta, legitima la sesión que dice desconocer; si judicializa, el reglamento no está a su favor.

En Casa Rosada sostienen que la sesión celebrada el jueves es "ilegal" , y argumentan al respecto que "nunca se publicó el decreto de la Cámara convocando, el cual debe ser firmado por el presidente del Senado". Sin embargo, como explicó Ámbito , el artículo 16 del reglamento del Senado expresa que " la mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara" y garantiza la viabilidad de lo votado una vez iniciada una sesión ordinaria. La sesión celebrada el jueves no fue especial sino ordinaria, y el día y fecha de este tipo de debates se aprobó el 7 de mayo, cuando se acordó que serían los jueves a las 14 horas, tal como ocurrió.

Victoria Villarruel Senado La titular del Senado, Victoria Villarruel.

Vetar o judicializar, esa es la cuestión

Por estas horas, en Balcarce 50 se define la estrategia a seguir en las oficinas de la Secretaría de Legal y Técnica, que tiene a su cargo María Ibarzábal Murphy. Según pudo reconstruir este medio, prima la postura de ir por el veto y, en caso de ser necesario, acudir a la judicialización. Incluso, no descartan añadir "un texto al veto que explique que la sesión igualmente no se reconoce y que no se descarta ir a la Justicia".