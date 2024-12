El Gobierno no baja la postulación de Ariel Lijo y García-Mansilla: busca un acuerdo, pero advierte que tiene listo el decreto

En el Gobierno consideran que “no es deseable nombrarlos por decreto”, pero si estas tratativas no prosperaran, se dispondrá la designación por este procedimiento.

"No tomamos la decisión, todavía, si sale por decreto la designación de los nuevos miembros de la Corte Suprema. Pero el texto ya está redactado sobre la base del artículo 47 de la Constitución Nacional” . Así se señala en el entorno más cercano del presidente Javier Milei con relación a los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla revelando que el Gobierno está decidido a que ambos integren el máximo tribunal.

En el Gobierno consideran que “no es deseable nombrarlos por decreto” , pero si estas tratativas no prosperaran, se dispondrá la designación por este procedimiento. También señalan que “no tenemos problema en discutir la ampliación de la Corte Suprema", tal como propone el kirchnerismo, “pero primero tienen que aprobar a Lijo y Mansilla” .

"No sé si puede funcionar con tres jueces", expresó Francos en una entrevista reciente y agregó: "Desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de eficiencia procesal, me cuesta creer que podamos seguir teniendo una corte con tres miembros".

La advertencia de Francos llega luego de que la Corte Suprema dictara una acordada que tiene por objetivo regular el funcionamiento del tribunal con tres jueces, una vez que se concrete la salida de Maqueda. El texto publicado este miércoles dispone cómo será el sorteo de los denominados "conjueces" que son quienes deben actuar en caso de que no se alcancen las mayorías para dictar una sentencia.

A través de 16 carillas, los jueces suscribieron la Acordada 41 que establece el mecanismo para el sorteo de conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales y Nacionales. Ese procedimiento impide que los expedientes puedan llegar a paralizarse ante una eventual falta de mayorías (tres votos concordantes, lo que a partir del 30 de diciembre implicaría unanimidad entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti).

Juan Carlos Maqueda Corte Suprema de Justicia Mariano Fuchila

La despedida de Juan Carlos Maqueda de la Corte

A días de concretarse su salida del tribunal, Maqueda protagonizó este jueves una ceremonia, a modo de despedida, junto a referentes del mundo judicial, entre los que estuvieron el titular del Supremo, Horacio Rosatti, y el cortesano Carlos Rosenkrantz. Con un fuerte discurso, reiteró sus críticas al Gobierno: "No podemos quedar a la deriva de los hombres que en este momento hacen culto a la personalidad, que se creen proféticos y ponen en riesgo la convivencia democrática".

En ese sentido, consideró que "la democracia tuvo mejores momentos que ahora" y pidió "volver a la moderación, la prudencia y la independencia del Poder Judicial". El otro miembro del máximo tribunal que continuará en su cargo, Ricardo Lorenzetti, se ausentó de la ceremonia.

"Aunque parezca fuera de moda tenemos que defender las instituciones. Quizás no en este país en este momento, pero sí en el mundo que nos toca vivir. Las instituciones de la democracia y la república, las instituciones del Estado de derecho corren serios riesgos", señaló Maqueda y concluyó: "Desde el Poder Judicial, con independencia e imparcialidad, tenemos que dejar sentada nuestra defensa de las instituciones, que hasta el día de hoy las han conservados los tres poderes del Estado".

Una vez que se formalice la salida de Maqueda, el tribunal comenzará a funcionar con tres jueces: Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La acordada de la Corte regulará su funcionamiento, hasta tanto se nombren los nuevos magistrados. En el ínterin, el Gobierno continuará negociando el desembarco de Lijo y Mansilla, abriendo las puertas incluso a una eventual ampliación de la máxima instancia judicial del país.

De no concretarse un acuerdo político con la oposición para la aprobación de los pliegos en sesiones extraordinarias, el Ejecutivo dejó en claro que no dudará en avanzar con su nombramiento por decreto, aunque, tal y como señalaron a Ámbito, "no sea lo deseable".