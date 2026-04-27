La Iglesia se pronunció en contra del veto a la prensa en Casa Rosada y reclamó al Gobierno "una pronta solución"

Representantes de los periodistas afectados por el veto de Nación se reunieron con monseñor Jorge Lozano, de la Conferencia Episcopal argentina. Tras el encuentro, el Arzobispo de San Juan pidió hallar una rápida solución para que sean restituido el acceso a la prensa.

La Conferencia Episcopal se pronunció en contra del bloqueo a la prensa en la Casa de Gobierno.

La Iglesia Católica argentina se pronunció en favor de los periodistas acreditados en Casa Rosada, cuyos accesos fueron vetados por el Gobierno nacional luego de una denuncia de Casa Militar . El Episcopado pidió "una pronta solución" al conflicto y que se les restituya el acceso a los corresponsales. Entre las afectadas se encuentran Cecilia Camarano y Liliana Franco de Ámbito. La Justicia ya analiza un amparo presentado por este medio para que se les restituya el ingreso.

El encuentro entre el Arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, y los corresponsales afectados se produjo el viernes pasado en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí, el representante eclesiástico escuchó de voz de los y las periodistas la relevancia de un hecho inédito en más de 85 años de historia de funcionamiento de la Sala "Decano Roberto Di Sandro", cerrada por la administración nacional desde el jueves pasado.

En la visita al Arzobispo, los trabajadores de prensa afectados por la decisión del Ejecutivo "reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar —fuente de sustento para sus familias—, a la libre expresión y a la información a la sociedad" , expresó la Iglesia en un comunicado difundido este lunes. Además, hicieron "especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias".

Desde el Episcopado señalaron la coincidencia "en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes'" y se manifestaron en favor de hallar "una pronta solución" al conflicto "a través de canales de diálogo y entendimiento".

El Gobierno vetó el acceso a periodistas a Casa Rosada

El encuentro se produjo el viernes pasado, apenas horas después de que el gobierno de Javier Milei ordenara retirar las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Balcarce 50 en virtud de una denuncia presentada por Casa Militar por presunto espionaje ilegal debido a una filmación de un canal de televisión en los pasillos de Casa Rosada.

Desde entonces y por primera vez en la historia, la Sala de Periodistas quedó cerrada y hasta el momento ningún comunicador ha podido acceder ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.

En el pasado, otros gobiernos intentaron cerrar la Sala de Periodistas, que funciona de manera casi ininterrumpida desde 1940. La administración de Carlos Menem persiguió ese objetivo sin éxito. Otros, como Mauricio Macri intentaron trasladarla al segundo piso de Casa Rosada para dificultar su tarea, pero jamás avanzó en su cierre.

Incluso en la última dictadura permaneció abierta y fue escenario de momentos históricos como la pregunta de José Ignacio López, acreditado de la agencia Noticias Argentinas, a Rafael Videla sobre los desaparecidos.

MILEI SALA DE PRENSA.jpg El gobierno de Milei ha hecho de la prensa un blanco permanente.

La Justicia ya evalúa un amparo de Ámbito para que restituyan el acceso a periodistas

En respuesta a la decisión de Nación, Ámbito presentó una acción de amparo que ya se encuentra en manos de la Justicia, con el objetivo de que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada. La medida se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 a cargo de Walter Lara Correa.

La demanda judicial, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue realizada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, compañías responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de Franco y Camarano, quienes cubren desde hace años la actividad del Poder Ejecutivo.

La presentación fue realizada a través del director de Ámbito, Gabriel Morini. Sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley. Además, advierte que no solo a los periodistas involucrados sino también al derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno.

En el escrito presentado ante la Justicia federal se destaca que ambas periodistas contaban con acreditación permanente para ingresar a la sede de Gobierno, pero el pasado 23 de abril se les impidió el acceso cuando intentaron ingresar a Balcarce 50. Personal de Casa Militar les informó que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema de ingreso.

"Solicitamos a V.S. que haga lugar a la presente acción de amparo, pero previamente y como medida cautelar innovativa urgente, requerimos que se rehabilite de inmediato la autorización de ingreso a las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, a efectos participar como acreditadas en la Casa de Gobierno", dice el escrito.