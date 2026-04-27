La mesa chica del Gobierno se reunió en Casa Rosada, con eje en el informe de Manuel Adorni y la reforma electoral

La primera plana del Gobierno repasó los ejes de la presentación del jefe de Gabinete, quien va a Diputados el miércoles para defender la gestión nacional. Lo recibirán los legisladores con más de 4 mil preguntas. También hablaron sobre la negociación para la eliminación de las PASO.

El encuentro duró dos horas y contó con la presencia del propio jefe de Ministros del Poder Ejecutivo, en un nuevo gesto de blindaje en un contexto de avanzada judicial en las causas por enriquecimiento ilícito. Los ministros y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei abordaron su presentación y evaluaron ejes del informe.

Del encuentro de la mesa chica del Gobierno, que se realizó en la oficina del ministro del Interior, Diego Santilli. Participaron el jefe de Gabinete ; el asesor presidencial, Santiago Caputo; Patricia Bullrich ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem ; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia . El ministro Luis Caputo no estuvo presente: es la segunda ausencia a la reunión de la mesa del Gobierno.

El tema central fue el informe que Adorni deberá presentarse este miércoles en la Cámara de Diputados, en lo que será su primera defensa ante el Congreso. Se espera su presencia a partir de las 10.30, acompañado desde el palco por funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei. A la Jefatura de Gabinete llegaron más de 4.800 preguntas.

Denunciado por la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración patrimonial y con su actuación en tela de juicio por viajes al exterior en un avión privado, el funcionario contará no solo con la presencia de Milei sino con la de su hermana y principal sostén del exvocero.

Según supo Ámbito, Adorni comenzará su exposición entre las 10 y las 11 y lo hará con una alocución de aproximadamente una hora, en la que resaltará los logros del Gobierno, especialmente en materia económica. Para la presentación, Adorni hace tres semanas que se prepara con su equipo técnico.

Los bloques de la oposición aguardan al funcionario con más de 4.800 preguntas, por lo que se espera que la sesión informativa se extienda por aproximadamente seis horas, en las que desde el oficialismo se descuenta que no responderá cuestionamientos de su situación patrimonial por estar bajo investigación en la Justicia

La expectativa de la presencia de Adorni es tan grande, que voceros de distintos bloques coincidieron en que se trata del informe más esperado, tanto por la oposición como por los medios de comunicación, de los 145 que se brindaron en los diferentes gobiernos desde 1994 hasta ahora.

Reforma electoral, otro punto de la reunión

Durante el cónclave de este mediodía conversaron sobre las iniciativas con destino parlamentario. Una de ellas, la reforma electoral ya se encuentra en poder del Congreso y que comenzó a generar dudas entre los gobernadores. La propuesta plantea eliminar las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos.

La suerte de la reforma electoral estará atada, en parte, a la decisión de provincias que incluyen el sistema PASO en sus comicios locales. Se trata de Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Catamarca. Las tres primeras son aliadas del Gobierno, por lo que esperan contar con votos favorables.

No obstante, otros caciques dialoguistas que suelen jugar con Nación en distintas discusiones hicieron públicas sus diferencias con la iniciativa de Milei. Como mascarón de proa, subyace la batalla del 2027, donde tanto el Presidente como los jefes provinciales disputarán el poder en las urnas.

Por si fuera poco, en las últimas horas, senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) –aliado clave del oficialismo en la Cámara alta– se expresaron en contra de la eliminación de las PASO. A esto hay que sumarle que el PRO –otro aliado clave de Milei en el Senado– sigue sin pronunciarse al respecto. Es decir, Bullrich no tiene su acompañamiento garantizado en el Senado.

En la Casa Rosada le restan importancia a los pronunciamientos y aseguran que las negociaciones todavía no comenzaron. Recién dejada atrás la exposición de Adorni, los funcionarios se enfocarán en la reforma electoral. “Va a estar en negociaciones estas semanas”, dijeron fuentes libertarias. Y remataron: “No tenemos fecha exacta de tratamiento”.