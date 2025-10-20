El Gobierno volvió a reunir al Consejo de Mayo, con eje en explotación de recursos naturales y apertura comercial







El encuentro, presidido por Guillermo Francos, abordó los puntos 7 y 10 del acuerdo firmad en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 2024.

El Gobierno convocó a una nueva reunión del Consejo de Mayo, que tuvo lugar este lunes en Casa Rosada, para avanzar en el debate de dos de los diez puntos firmados en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 2024.

Esta quinta edición del intercambio que se celebró en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, fue encabezada por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, acompañado por los consejeros designados: el ministro de ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional, Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y la secretaria técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez.

También participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. En tanto, posteriormente, se sumaron a la reunión el diputado nacional, Martín Maquieyra; la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada; y el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz.

Según pudo saber este medio, en esta jornada se abordó el punto siete, relativo al “compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, y el diez que establece la necesidad concretar en la apertura al comercio internacional, "de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global".

La reunión se da en la previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) se medirá con Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.