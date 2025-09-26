El Gobierno convocó al Consejo de Mayo para cumplir con la exigencia de mayor gobernabilidad que hizo EEUU

La cita será en Casa Rosada y estará encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Participarán representantes de todos los sectores.

El Gobierno convocó a una nueva reunión del Consejo de Mayo.

Tras su viaje a EEUU y su reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei convocó nuevamente a una reunión del Consejo de Mayo .

La reunión entre los referentes de las diferentes provincias cercanas al Gobierno será el lunes en Casa Rosada y tendrá a Guillermo Francos a la cabeza. Como primer objetivo, buscará revertir el mal presente en el Congreso y sumar gobernabilidad.

Asistirán referentes políticos, sindicales y empresariales que tienen como objetivo el avance de los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo.

Temas sensibles como una nueva discusión de la coparticipación y las reformas laboral y tributaria son algunos de los ítems de un largo documento que tuvo el consenso de varias provincias el año pasado.

Durante su encuentro con Trump en Estados Unidos, Milei confirmó que su par estadounidense avala este paquete de medidas y presiona para que se acerque a los gobernadores y aumente su presencia en el Congreso.

Mientras tanto, nombres como el de Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja), reclamaron discutir el alcance de la ayuda financiera de Estados Unidos que se negocia en estas horas.

Quiénes estarán en la reunión del Gobierno con el Consejo de Mayo

